ServiceNow heeft vandaag een samenwerking met Microsoft gepresenteerd. Ze spreken van een samenwerking maar wij zien het meer als het uitbouwen van Microsoft Teams zodat ServiceNow-klanten ook vanuit Microsoft Teams gebruik kunnen maken van Now Assist. Daarnaast is het mogelijk om data vanuit ServiceNow om te zetten in een Powerpoint-presentatie.

Bij de presentatie waren zowel mensen van Microsoft als ServiceNow aanwezig en zij spreken van een unieke samenwerking omdat er twee Copilots worden samengebracht in één oplossing. Binnen Microsoft Teams kunnen klanten gebruik maken van Microsoft CoPilot, maar door een vraag te beginnen met de term “NowAssist” kan ook de assistent van ServiceNow worden aangeroepen.

Vanuit een ServiceNow optiek is dit een goede zaak, want klanten kunnen binnen Microsoft Teams, een applicatie die ze dagelijks veel gebruiken, ook toegang krijgen tot Now Assist en data en workflows vanuit ServiceNow. Het voordeel van Microsoft en de rol in deze partnership is een beetje onduidelijk. Iets dat we ook aan de kaak hebben gesteld, maar waar we niet echt een duidelijk antwoord op kregen. In onze optiek heeft ServiceNow gewoon gebruik gemaakt van de GraphAPI’s van Teams en Sharepoint. Wel zijn dit redelijk nieuwe GraphAPI’s die Microsoft nog volop aan het ontwikkelen is. Dat is in onze optiek de rol van Microsoft in deze “samenwerking”. Het ligt in de lijn der verwachting dat ServiceNow zal proberen eenzelfde samenwerking te realiseren met Slack en Google Workspace.

Data privacy?

Na wat doorvragen bleek ook dat er nog niet helemaal goed is nagedacht over data privacy en sovereign cloud wensen vanuit Europese organisaties. Op dit moment is niet helemaal duidelijk hoeveel controle klanten hebben over waar data wordt verwerkt. Wel stellen beide organisaties dat er geen data met de LLM’s wordt gedeeld. Iets dat vandaag de dag redelijk standaard is.

ServiceNow integreert ook met Microsoft 365

Andersom is er ook een integratie. ServiceNow gebruikers kunnen vanuit het Now platform gebruik maken van NowAssist om data op het scherm te laten omzetten in bijvoorbeeld een PowerPoint presentatie. Er moeten ook integraties komen richting Word en Excel online, mogelijk ook nog naar andere Microsoft-toepassingen. Wij zijn benieuwd hoeveel organisaties hier behoefte aan hebben, we horen ook steeds meer organisaties over het terugdringen van het aantal losse documenten en het werken met levende portals en kanalen.

Lees ook: