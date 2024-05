Apple staat op het punt een deal te sluiten met OpenAI om de technologie achter ChatGPT te integreren in iOS 18, de nieuwste versie van zijn iPhone-besturingssysteem.

De deal betekent waarschijnlijk dat lokaal gehoste AI-functionaliteit beschikbaar komt op telefoons die iOS 18 kunnen draaien. Privacy en security zijn voor Apple belangrijke voorwaarden voor het uitrollen van zijn AI-strategie, vandaar de focus op lokale AI, meldt Bloomberg, die zich voor het nieuws baseert op anonieme bronnen rond Apple.

Overigens lijkt Apple niet op één paard te wedden, want er zijn ook nog gesprekken gaande met Google omtrent het gebruik van diens LLM Gemini. Bovendien werkt Apple aan het eigen MM1-model. Tijdens de WWDC24 developer conference op 10 juni gaat Apple meer delen over de AI-plannen van het bedrijf, is de verwachting.

Externe expertise

Apple ziet er in elk geval geen been in om op externe expertise te leunen voor AI-integratie in de komende versies van iOS. Die zal naar verwachting een groot aantal AI-functies mogelijk maken, waarbij het bedrijf dan weer wel gebruik maakt van de rekenkracht van de eigen M4-chip. Deze komt in de nieuwste iPads en de iPhone 16 die binnenkort verschijnt.

Voor cloudgebaseerde AI wil Apple de benodigde servers voorzien van eigen chips, vergelijkbaar met die in Mac-computers. Vermoedelijk biedt Apple uiteindelijk een combinatie van lokale en cloud-based AI, waarbij het bedrijf poogt grip te houden op zaken als privacy, security en betrouwebaarheid.

Afwachtende houding

Apple bleef te midden van de AI-hype opvallend stil in vergelijking met de concurrentie. Een afwachtende houding past bij het bedrijf. Het was bijvoorbeeld geenszins de eerste smartphonemaker, maar toen het uiteindelijk de iPhone in 2007 op de markt bracht, wist dit toestel de concurrentie volledig te ontregelen.

Ook later heeft het bedrijf deze aanpak vastgehouden. Zo verschijnen features geregeld veel later op iOS dan op Android, maar dan wel op z’n Apple’s. Het maakt daarbij dankbaar gebruik van technologie die andere partijen hebben ontwikkeld. Zo is Google de standaard zoekmachine op Apple-apparaten.

