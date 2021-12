Investeerder koopt Mimecast voor 5,1 miljard euro

Investeringsmaatschappij Permira neemt de beursgenoteerde securityspecialist Mimecast over voor ongeveer 5,1 miljard euro (5,8 miljard dollar). De overname moet de securityspecialist in staat stellen verder te groeien.

De overname door de private investeringsmaatschappij betekent dat Mimecast van de NASDAQ-beurs verdwijnt. Eind oktober was al de laatste dag dat de aandelen van de securityspecialist publiekelijk werden verhandeld. In totaal betaalt Permira de aandeelhouders tegen de 71 euro (80 dollar) per aandeel. Het overnamebedrag wil Mimecast gebruiken voor uitbreiding.

Permira realiseert met de overname van Mimecast zijn tweede aankoop van een securitybedrijf in een paar weken. Onlangs werd in samenwerking met andere investeringsmaatschappijen McAfee overgenomen. De overname van mimecast is nog wel aan een voorbehoud van 30 dagen gebonden. In deze periode kan de securityspecialist nog ingaan op betere deals van andere partijen. Permira verwacht de overname in de tweede helft van komend jaar af te ronden.

E-mailsecurityplatform

De private investeringsmaatschappij krijgt door de overname een securityspecialist in handen die zich richt op het beschermen van e-mail. Mimecast biedt een platform dat spam-berichten en spearphishingberichten onderschept. Daarnaast ontdekt het kwaadaardige attachments in e-mails, waaronder malware die op zero-day kwetsbaarheden aast.

De securityspecialist gebruikt voor het onderscheppen van de kwaadaardige e-mail AI-methoden voor het analyseren van de security data uit de miljarden via het platform gescande e-mails. In de analyse wordt gekeken naar afwijkingen, waarop de bescherming wordt aangepast.

Daarnaast analyseert het Mimecast-platform de code in de attachments op basis van static file analysis voor het ontdekken van bijgevoegde malware. De attachments worden geopend in een sandbox voor nadere inspectie. Bovendien worden alle bijgevoegde bestanden gecheckt met behulp van een database van bekende malwarevormen.

Overige diensten

Naast e-mailbescherming via het platform levert Mimecast ook andere securitytools. Denk daarbij aan Safe Phish voor het trainen van medewerkers op het gebied van best practices voor security. Hiermee kunnen securityspecialisten testen hoe medewerkers reageren als zij een -in dit geval fake- spearphishing e-mail ontvangen.

Voor back-up levert de securityspecialist ook een oplossing voor het archiveren van zakelijke e-mail. Hiermee kunnen bedrijven hun zakelijke e-mail terugvinden, mocht deze onverhoopt ontoegankelijk zijn door een hackaanval.

