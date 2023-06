Google neemt onverwacht afscheid van zijn domeinregistratie- en websitepraktijk Google Domains. De activiteiten en alle daarbij behorende domeinen zijn gekocht door de websitespecialist Squarespace.

In totaal krijgt Squarespace door de overname nu ongeveer het beheer over ongeveer 10 miljoen verschillende domeinregistraties wereldwijd in handen. Dit in combinatie met daarbij behorende dienstverlening als gratis WHOIS privacy en one-click DNSSEC-bescherming tegen DNS spoofing en cache poison-aanvallen. Ook bood Google Domains een makkelijke interface voor het registeren en beheren van domeinregistraties.

Volgens de techgigant de reden voor de verkoop van de domeinregistratie-activiteiten een ‘focus op belangrijke doelen.’ Google Domains was sinds 2014 beschikbaar en kwam pas vorig jaar uit een bèta. Google Domains was een belangrijke voorstander van de HTTPS-standaard en top-level-domeinen. De huidige verkoop heeft geen impact op de bestaande Google Domains-registraties.

Transitieperiode

Klanten van Google Domains krijgen een transitieperiode waarin zij hun domeinen naar Squarespace of elders kunnen overzetten. Daarnaast zal de websitebouwer ten minste voor één jaar de vernieuwingsprijzen voor Google Domain-gebruikers respecteren en zal hen ook voordelen geven om hun website met Squarespace te bouwen.

Daarnaast gaat Squarespace de infrastructuur van Google gebruiken voor het ondersteunen van Google Domain-registraties tijdens de overgangsperiode om een probleemloze domeintransfer te garanderen.

Overige voorwaarden

Verder wordt Squarespace na het sluiten van de deal voor minimaal drie jaar de exclusieve domeinleverancier voor iedere Google Workspace-gebruiker. Last, but not least gaat de websitebouwer factuur- en ondersteuningsdiensten bieden voor Workspace-gebruikers die zich hiervoor eerder via Google Domains hebben aangemeld.

