Gebruikers van de Microsoft Launcher-app voor Android-toestellen krijgen binnenkort direct toegang op de AI-functionaliteit van Copilot. De techgigant heeft in de laatste bètaversie van deze app de AI-technologie volledig geïntegreerd.

Met de Microsoft Launcher-app krijgen gebruikers van Android-devices een complete integratie van diverse Microsoft-suites, waaronder Microsoft 365, op hun toestellen. De app vervangt hierdoor de hele Android-interface en past het aan naar de diensten van de techgigant. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van de Google-zoekmachine door Bing.

Sinds eind vorig jaar werd Bing Chat als AI-assistent reeds toegevoegd aan de app. In de nieuwste versie krijgt de applicatie (bijna) volledig toegang tot Copilot, zoals de AI-ondersteuning nu Microsoft-breed heet. De AI-assistent is daarnaast beschikbaar als stand-alone app voor Android.

Incompleet

Meer concreet moet de Copilot AI-technologie gebruikers in staat stellen direct vanuit de mobiele feed beelden en tekst te genereren. Gebruikers van de premium-oplossing Copilot Pro krijgen een betere ervaring en snellere antwoorden. Verder is duidelijk zichtbaar het zoek-icoon binnen de app aangepast van Bing naar het icoon van Copilot.

Overigens is niet alle functionaliteit die in de stand-alone Copilot-app voor Android zit, in de nieuwe Microsoft Launcher aanwezig. Dit constateert Windows Central. Features als Vacation Planner, Cooking Assistant, Fitness Trainer en Notebook ontbreken.

De nieuwe Microsoft Launcher for Android-versie, v v6.240402.2.1139391, is in Google Play momenteel alleen beschikbaar in bèta en voor gebruikers die zich hiervoor hebben aangemeld. Het is niet bekend wanneer alle Microsoft Launcher-gebruikers toegang krijgen tot de ingebakken Copilot-features.

