Microsoft heeft voorafgaand aan zijn eigen Build-conferentie deze week een nieuwe reeks Windows-pc’s aangekondigd die het ‘Copilot+’ label meekrijgen. Microsoft’s eigen AI Copilot is in deze pc’s verregaand geïntegreerd met Windows 11. Ze kunnen daardoor (deels) lokale workloads draaien en zijn daarmee minder afhankelijk van cloud-functionaliteit. Er zijn ook al pc’s aangekondigd met deze functie, zowel van Microsoft als andere aanbieders. Hieronder zetten we ze op een rij.

Om voor de status van Copilot+ pc in aanmerking te komen, moet het apparaat voorzien zijn van een NPU die 40 biljoen operaties per seconde (TOPS) aankan. Geen van de pc’s die momenteel beschikbaar zijn op basis van x86-architectuur, voldoet daaraan.

Belangrijk detail daarom voor alle pc’s waarvan nu is aangekondigd dat ze de Copilot+ functionaliteit hebben, is dat ze draaien op Snapdragon X Series-chips van Qualcomm op basis van Arm-architectuur. Deze chipset bevat de Oryon CPU, een geïntegreerde GPU van het type Adreno en een Hexagon NPU. Om op deze apparaten software te draaien die gebaseerd is op x86-architectuur, komt Microsoft met de Prism-emulator.

Recall-functie

De eerste pc’s met deze functionaliteit zijn de nieuwste Surface Pro en Surface Laptop van Microsoft zelf en modellen van OEM-partners Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo en Samsung. Tot de mogelijkheden behoren onder meer de nieuw aangekondigde Recall-functie, waarmee gebruikers een snapshot van hun gebruik kunnen terugvinden en dus precies weten wat ze wanneer hebben gedaan.

Een mogelijke use case hiervoor is dat gebruikers bijvoorbeeld niet meer precies weten hoe een document heet of waar ze het hebben opgeslagen, maar nog wel weten waar het over ging. Copilot helpt op basis van dergelijke ‘vage’ hints het juiste document boven water te halen.

AI-assisted apps

Apps en toepassingen die onder meer gebruik gaan maken van de rekenkracht van de meegeleverde NPU’s zijn onder ander de Creative Cloud Suite van Adobe, waaronder Photoshop en Illustrator, en de videobewerkingssoftware Da Vinci Resolve Studio. Dankzij AI wordt het ook makkelijker om ongewenste achtergronden uit video’s te verwijderen via CapCut.

Cephable is een AI-assisted tool die voorziet in niet-traditionele input als hoofdbewegingen, gezichtsuitdrukkingen, motion control en stemgeluid. LiquidText is een toepassing die slim en snel annoteren mogelijk maakt in documenten. De workload hiervoor wordt helemaal door de NPU gedragen. De eerste Copilot+ modellen zijn vanaf medio juni beschikbaar, in elk geval in de VS.

Microsoft

Wat betreft de Surface-latops bestaat de keuze uit 13,8 en 15 inch-beeldschermen en verschillende kleurvarianten. Optioneel kunnen klanten kiezen voor een OLED-display met High Dynamic Range (HDR). Ook het optionele, los te koppelen Surface-toetsenbord voor de Surface Pro is vernieuwd. Deze hoeft niet meer aan het scherm vast te zitten om te kunnen worden gebruikt.

Asus

Asus kondigt de Vivobook S15 die draait op de Snapdragon X Elite. De Qualcomm Hexagon-NPU kan 45 TOPS aan, wat net boven het vereiste minimum van 40 is (dit geldt min of meer voor alle aangekondigde modellen van de genoemde aanbieders). Een hoge TOPS-rating duidt doorgaans op de mogelijkheid om complexere berekeningen en grotere datasets in realtime te verwerken.

Acer

Acer komt met de Swift 14 AI, die wordt geleverd met ofwel de Snapdragon X Plus of de Snapdragon X Elite. De CPU in de eerste variant heeft tot 10 cores, in de tweede variant 12. Beide varianten bevatten een GPU die tot 3.8 TOPS aankan en een NPU die, net zoals bij Asus, netjes de 45 TOPS aantikt. AI-functionaliteiten die specifiek voor Acer zijn, betreffen Acer PurifiedVoice 2.0 and Purified View. Deze zorgen voor een verbeterde weergave en stemgeluid tijdens videogesprekken.

Dell

Dell komt met maar liefst vijf varianten met zowel de Snapdragon X Elite als Snapdragon X Plus chipset. Het gaat om de XPS 13, de instapmodellen Inspiron 14 en diens grotere broertje de Inspiron 14 plus, en twee varianten van de zakelijke Latitude-lijn met respectievelijk de nummers 7455 en 5455.

HP

Dan is het de beurt aan HP, die de HP OmniBook X en HP EliteBook Ultra G1q AI PC’s heeft aangekondigd. Deze zijn uitgerust met de Snapdragon X Elite processor met een dedicated NPU die eveneens 45 TOPS aankan. Behalve een lange batterijduur van 26 uur en snelle oplaadtijd belooft HP een vijf megapixel camera die optimaal werkt met Poly Studio.

Lenovo

De eerste AI-PC’s van Lenovo die zijn uitgerust met een Snapdragon-chip zijn de Lenovo Yoga Slim 7x voor consumenten en de ThinkPad T14s Gen 6 voor de enterprise-markt. Beide zijn uitgerust met de Snapdragon X Elite chipset. De Yoga Slim 7x is gericht op creatief gebruik en heeft een 14.5 inch touchscreen, ondersteuning voor 3K Dolby Vision en optimalisaties voor 3D rendering en videobewerking. De nieuwe Thinkpad komt met de mogelijkheid de webcam te sluiten vanwege privacy-overwegingen, ondersteuning voor Wi-Fi 7 en tot 64GB aan RAM-geheugen.

Samsung

De Samsung Galaxy Book 4 Edge komt in varianten met 14 en 16-inch-beeldschermen met een 2x AMOLED display en een resolutie van 3K. Ook deze pc’s bieden Wi-Fi 7-connectiviteit en een batterij die tot 22 uur video kijken aankan, zo belooft Samsung. Qua specifieke AI-functionaliteit komen Galaxy AI-functies als ‘Circle to Search with Google’, Live Translate en Chat Assist beschikbaar, de eerste in deze pc-lijn van Samsung.

Lees ook: De AI-pc is de Ultrabook van deze tijd