De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over een satellietinternetwerk van 6 miljard euro.

Brussel wil de Europese ruimte- en communicatiesector stimuleren en de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers verminderen. Het Europese Parlement en de Europese Raad stemden onlangs in met het plan. De Europese Commissie maakte het initiatief in februari bekend.

Het programma draait om de bouw en uitrol van een Europees satellietnetwerk genaamd ‘IRIS²’, kort voor Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite. Nu de onderhandelingen zijn afgerond begint de laatste stap van het proces. De aanleg kan beginnen zodra de tekst van het beleid wordt goedgekeurd door het Europees Parlement en de Europese Raad.

Redenen

Het satellietplan is een reactie op de vooruitgang van Rusland en China in de ruimtevaart. Het aantal satellietlanceringen nam de laatste tijd sterk toe. Reuters schrijft dat een eigen satellietinternetsysteem de Europese Unie kan helpen om sneller breedbandinternet aan te leggen. Daarnaast zou het satellietnetwerk Afrika kunnen bestrijken om een alternatief te bieden voor Chinese concurrenten.

Een ruimtenetwerk kan landelijke netwerken ondersteunen bij grote storingen en verbindingen bieden op plaatsen die niet door traditionele dienstverleners worden gedekt.

De Commissie wil het plan financieren met 2,4 miljard euro uit Europese programma’s en ongebruikt geld van Europese projecten. Van de particuliere sector wordt 3,6 miljard euro verwacht. Verloopt alles volgens plan, dan leidt het programma tussen 2025 en 2027 tot de bouw en lancering van maximaal 170 low Earth orbit (LEO)-satellieten.