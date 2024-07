Outlook krijgt extra features: apps aan meetings toevoegen

Microsoft brengt de komende maanden een nieuwe features uit voor Outlook, waaronder aanpassingen voor de nieuwe Outlook for Windows-app en meer integraties met AI-assistent Copilot.

De nieuwe Outlook for Windows-app krijgt later deze maand functionaliteit die tot nu toe alleen beschikbaar was in de klassieke versie. Hiermee is het straks in de Outlook-webversie mogelijk om apps toe te voegen aan meetings, zoals dat nu al in de Windows-app kan.

In de maand augustus zowel de app- als de webversie, voorzien van features voor het samenvatten van vergaderingen. Na het beëindigen van een vergadering krijgen deelnemers automatisch een set van alle vergaderdetails in hun kalender. Denk hierbij aan een snelle link naar de samenvattingspagina, een transcript, de opname en gedeelde bestanden.

Gebruikers van intelligente samenvattingen krijgen direct binnen Outlook toegang tot de ‘intelligent recap’ in Teams, met onder meer het aantal deelnemers, hoe vaak een naam wordt genoemd en gesuggereerde vervolgacties.

In augustus krijgt de nieuwe Outlook for Windows-app ook nieuwe sorteer- en filteropties. Sorteren en filteren krijgen nu aparte knoppen in de Message-lijst.

In september dit jaar krijgt het nieuwe Outlook for Windows extra kalenderfeatures. Hiermee wordt het mogelijk de naar de tijdsloten te navigeren via de pijltoetsen in dag-, week en maandoverzichten.

Daarnaast wordt het komende maand voor mobiele iOS- en Android-gebruikers van de Outlook mogelijk direct te converseren met de Copilot AI-chatbot.

Meer integratie met Copilot

Vanzelfsprekend krijgt de e-mailapplicatie binnen Microsoft 365 ook verdere integratie met Copilot. Naast de eerder genoemde integratie van de AI-assistent met de mobiele versies van de mail-app, wordt het in de nabije toekomst ook mogelijk delen van een geschreven e-mail door Copilot te laten herschrijven. Dit gebeurt met behulp van gedetailleerde instructies over hoe Copilot deze onderdelen moet herschrijven, inclusief het aanpassen van de toon en de lengte.

Deze intelligente feature komt in oktober dit jaar in preview en wordt in november algemeen beschikbaar gemaakt.

