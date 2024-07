Apple Intelligence mist lanceerdatum iOS 18 in september

Dat de AI-features op Apple-apparaten later in Europa zouden komen, wisten we al. Nu blijkt Apple Intelligence de initiële uitrol van iOS 18 te missen.

Dat laat Bloomberg weten. iOS 18 moet in september verschijnen, terwijl de aanvankelijke Apple Intelligence-features pas in oktober verschijnen. De reeks aan AI-functies voor iPhones, iPad’s en Mac’s zal naar verwachting een groot deel van de Apple-marketing bepalen voor nieuwe apparaten, waaronder de iPhone 16-serie.

Nog wel toegang voor ontwikkelaars

Apple rolt wel al Apple Intelligence uit naar ontwikkelaars. Testversies van iOS 18.1 en iPad 18.1 verschijnen deze week. Het uitstel van het AI-aanbod geeft ze dus meer ontwikkeltijd dan eerder het idee was, aangezien deze developer-variant al eerder voor deze periode op de planning stond.

Apple’s WWDC-evenement in juni luidde het debuut van Apple Intelligence in, dat deels uit een partnership met ChatGPT-maker OpenAI voortkomt. Het is de iOS-tegenhanger van een vloot aan AI-features op Android, zoals te gebruiken op Google Pixel-telefoons of onder de naam Galaxy AI op premium Samsung-smartphones.

EU-perikelen

Hoewel de lanceerdatum voor Apple Intelligence nu dus oktober is, moeten Europeanen langer wachten. Door problemen met de Digital Markets Act durft de iPhone-maker het niet aan om de features hier al te laten verschijnen. “We zijn bezorgd dat de integriteit van onze producten geschaad zou kunnen worden door de DMA. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de privacy en gegevens van gebruikers in gevaar kunnen komen”, liet Apple weten.

Het is verre van de eerste keer dat Apple problemen ervaart met Europese regelgeving. Zo moest het noodgedwongen sideloading toestaan buiten de eigen App Store op aandringen van Brussel. De implementatie hiervan leek welhaast doelbewust onvolledig. Zo weigert Apple om de security volledig te garanderen van externe apps. Enkel een halfbakken check voor apps buiten de App Store volstaat klaarblijkelijk.