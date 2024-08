Windows 11-update vertraagt pc’s, tot ergernis van gebruikers

KB5041585 zal een berucht worden in de geschiedenis der Windows-updates. Ondanks het feit dat de update verschillende verbeteringen en fixes implementeerde, zorgt het vooral voor problemen.

De release van KB5041585 mikt op het oplossen van CVE-2024-38063, dat aanvallers de mogelijkheid verschaft om een systeem over te nemen als het van IPv6 gebruikmaakt. Met andere woorden: het is een essentiële update om uit te voeren.

Een ander doelwit van KB5041585 was ook het hardnekkige BitLocker BSOD-probleem. Na het invullen van de juiste BitLocker-key openden sommige Windows-systemen nog steeds niet en kwam uiteindelijk een Blue Screen of Death tevoorschijn. Die bug zou nu verholpen zijn.

Toch problemen

Zoals wel vaker veroorzaakt de nieuwe Windows-update echter nieuwe problemen. Torenhoog CPU-gebruik leidt tot onwenselijke temperaturen, onnodig energieverbruik en een trager lopend systeem. Het is nog niet duidelijk waar dit door komt.

Andere systemen weten de update helemaal niet te installeren, waardoor de IPv6-kwetsbaarheid blijft bestaan. Microsoft dringt dan ook aan op het installeren van deze update. Wie er voor wilt zorgen dat de update daadwerkelijk op het systeem belandt, kan via een stappenplan van Windows Latest alsnog naar KB5041585 overstappen.

Het is lastig te bepalen welke andere Windows-problemen door de update zijn ontstaan. Zo stelt een online gebruiker dat de Wifi-verbinding niet met het internet verbindt of enorm vertraagt. Zelfs het deïnstalleren bleek niet genoeg, waarna de update alsnog “heimelijk” herinstalleerde. Een andere gebruiker met problemen ervaart meerdere BSOD’s, dus de mogelijke effecten van KB5041585 verschillen sterk.

Een ander terugkerend fenomeen is dat Windows-gebruikers die geen problemen ervaren, zelden dat melden. Daarom valt moeilijk te bepalen wat precies de schaal van het probleem is. Toch is het aantal meldingen van ontevreden gebruikers aanzienlijk hoger en van een ernstigere aard dan gewoonlijk. Verschillende applicaties krijgen via het dialoogvenster de schuld van hoog geheugengebruik, terwijl die software niet de boosdoener is. Er lijkt dus iets mis te gaan met Windows’ resource management, dat leidt tot misleidende meldingen binnen Windows zelf.

