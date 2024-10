Uiteenlopende sectoren omarmen AI, alleen niet allemaal even snel

Een analyse van data- en AI-bedrijf Databricks toont een sterke toename van AI-gebruik in verschillende sectoren, waarbij data-gestuurde besluitvorming en AI een steeds belangrijkere rol spelen in bedrijfsstrategieën. Volgens het State of Data + AI Report 2024 zijn er duidelijke verschillen per sector in de aanpak en toepassing van AI.

De retailsector loopt voorop in AI-implementatie, met een opmerkelijke 25 procent van de ontwikkelde modellen die daadwerkelijk in gebruik worden genomen. Deze hoge adoptiegraad lijkt gedreven door sterke concurrentiedruk en hoge klantverwachtingen, wat het vlot omarmen van nieuwe technologieën stimuleert, volgens het onderzoek.

Veel testen in compliance-gevoelige sector

In de financiële sector wordt het meeste getest: gemiddeld 29 experimenten per geregistreerd model. Hoewel de sector langzaam is in adoptie, is de efficiëntie van de geteste modellen in het afgelopen jaar verdrievoudigd. Dit vele testen is niet zo gek, gezien compliance-vereisten en de geboden naleving van regelgeving in deze sector. Dat geldt overigens ook voor andere gereguleerde sectoren zoals de gezondheidszorg.

Over gezondheidszorg gesproken, die maakt intensief gebruik van natural language processing (NLP), met 69 procent van de Python-libraries gericht op deze technologie. NLP wordt vooral ingezet om grote hoeveelheden data te analyseren, bijvoorbeeld voor klinisch onderzoek en medicijnontwikkeling.

Inhaalslag voor maakindustrie

In de maakindustrie neemt de inzet van API’s voor AI een vlucht, met toepassingen zoals supply chain-optimalisatie en kwaliteitscontrole. Daarnaast groeit het gebruik van NLP in deze sector met maar liefst 148 procent. Die sterke groei komt omdat de sector hier aanvankelijk in achterliep en nu met een inhaalslag bezig is.

Volgens Kevin Jonkergouw, RVP Benelux bij Databricks, betekent snellere adoptie van AI een brede transformatie binnen bedrijven. “Naarmate AI-technologie blijft ontwikkelen, zullen organisaties die het potentieel hiervan omarmen en een robuust Data Intelligence Platform inzetten zeer waarschijnlijk concurrentievoordeel behalen.”

Geïnteresseerden kunnen het rapport State of Data + AI na het lichten van hun doopceel ontvangen via Databricks.

