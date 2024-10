Lapsi Health introduceert slimme stethoscoop voor remote patiëntmonitoring

Het in Amsterdam gevestigde Lapsi Health richt zich op de snel groeiende markt van slimme medische apparaten en heeft gisteren de lancering van hun eerste klinische ondersteuningstool in de Verenigde Staten aangekondigd. De introductie van de digitale stethoscoop, genaamd Keikku, volgt op de goedkeuring van de Food and Drug Administration (FDA), de Amerikaanse toezichthouder voor medische apparatuur.

Keikku is een draagbaar en draadloos apparaat dat gebruikmaakt van sensortechnologie en kunstmatige intelligentie (AI) om lichaamsgeluiden, zoals ademhaling, te detecteren en om te zetten in datagestuurde inzichten. Deze geavanceerde stethoscoop biedt zorgprofessionals de mogelijkheid om geluidsopnamen te delen, te streamen en zelfs te knippen en annoteren via de bijbehorende app en het webplatform. Dit maakt Keikku tot een krachtig hulpmiddel voor het screenen en monitoren van patiënten met uiteenlopende aandoeningen, zoals ademhalings-, hart- en maag-darmproblemen.

Lapsi Health richt zich met Keikku aanvankelijk op zorgprofessionals, maar het doel is om het apparaat in de toekomst ook beschikbaar te maken voor patiënten zelf. Dit zou mogelijkheden openen voor remote patiëntmonitoring, waarbij patiënten op afstand kunnen worden gevolgd en behandeld.

Nieuwe medische apparaten

De lancering van Keikku vormt de eerste stap in de commercialisatie van Lapsi Health. Het bedrijf werkt al aan een reeks andere medische apparaten. Zo is Ilo in ontwikkeling, een draagbaar apparaat speciaal ontworpen voor het monitoren van de gezondheid van de foetus bij zwangere vrouwen. Daarnaast werkt Lapsi Health aan Air, een draagbaar hulpmiddel voor het monitoren van de longen. Beide producten bevinden zich momenteel in de validatie- en prototypefase.

Toekomst

Lapsi Health werd opgericht in 2022 door Jhonatan Bringas Dimitriades (CEO), Diana van Stijn (Chief Medical Officer), Rodrigo Alvez (CTO) en Seamus Holohan (COO). Sinds de oprichting heeft de startup al 5,8 miljoen dollar (5,2 miljoen euro) aan financiering opgehaald uit pre-seed- en seedrondes, evenals uit wetenschappelijke subsidies. Met deze middelen is Lapsi Health klaar om de toekomst van medische technologie vorm te geven.

