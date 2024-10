Windows 11-update laat onverwijderbaar bestand van 9GB achter

De recent uitgerolde Windows 11 24H2-update laat een cachebestand van 8,63 GB achter dat onverwijderbaar blijkt te zijn.

Gebruikers die hun apparaat hebben geüpdatet, kunnen een cleanup-file tegenkomen. Het is echter onmogelijk om dit bestand handmatig te verwijderen uit de software distribution-map of via de opslaginstellingen. Ook na gebruik van het Disk Cleanup-programma blijft de file op het systeem aanwezig. Zelfs het verwijderen van de ‘Windows.old’-map leidt niet tot het gewenste resultaat, weet Tom’s Hardware.

Het lijkt erop dat de bug alle geüpdatete apparaten treft. Verschillende gebruikers hebben hun onvrede geuit over de situatie. Nadat het probleem onder de aandacht kwam van Microsoft, startte het bedrijf een onderzoek naar de oorzaak. Inmiddels is bekend dat een fix in een aankomende update zal worden uitgerold.

Vooralsnog is niet bekend welk updatebestand precies het probleem veroorzaakt. Gebruikers wordt aangeraden de bestanden ongemoeid te laten, zodat het besturingssysteem niet beschadigd raakt.

Microsoft maakte Windows 11 24H2 enkele weken geleden beschikbaar voor alle gebruikers. De update richt zich vooral op AI, door de Copilot-app standaard in de taakbalk te plaatsen. Daarnaast introduceert het een Energy Saver-optie en verbeterde bestandscompressie voor 7-zip en TAR.

