Google-uitdager Perplexity op jacht naar investering van half miljard

In een nieuwe investeringsronde hoopt Perplexity 500 miljoen dollar op te halen. De AI-zoekmachine zou daarmee op een verdrievoudigde waarde van 9 miljard dollar uitkomen.

Het is een aanzienlijke stijging ten opzichte van de vorige investeringsronde van april. Destijds sprokkelde Perplexity meer dan 250 miljoen dollar bij elkaar met een ingeschatte waarde van 3 miljard dollar. Dat was al een gigantische stijging ten opzichte van januari 2024, toen dit nog 540 miljoen bedroeg.

Onder de investeerders zijn SoftBank, Jeff Bezos en Nvidia te vinden. Opvallend is dat de nieuwe investeringsronde niet was ontstaan omdat Perplexity erom vroeg, maar omdat de eerdere geldschieters extra investeringen wilden doen.

Geen eigen AI

Forse investeringen komen vaker voor bij AI-bedrijven. Een voordeel voor Perplexity is dat het grotendeels leunt op de AI-modellen van anderen. Terwijl een partij als OpenAI de vele ontvangen miljarden moet omzetten in prijzige training en R&D voor nieuwe LLM’s, hoeft Perplexity de foundation models niet zelf te produceren. In plaats daarvan knoopt het andermans modellen aan eigen algoritmes.

De interface van Perplexity doet sterk denken aan die van ChatGPT. De AI-chatbot beantwoordt net als OpenAI’s aanbod vervolgvragen, maar dan expliciet over zoekopdrachten. Een kernbelofte van Perplexity is dan ook dat het de “antwoordmotor” is voor allerlei vragen, of die nu over de politiek, de weersverwachting of een recreatief onderwerp gaan. Er zitten dus veel minder begrenzingen aan dan Microsoft Copilot, dat tevens gebruikmaakt van OpenAI-modellen.

Interne documenten

De functionaliteit van Perplexity is recent uitgebreid en daarmee een stuk interessanter geworden. Het kan tegenwoordig meer dan alleen het internet afstruinen, maar ook interne documenten. Daarnaast is Perplexity in staat specifieke sectoren te bedienen, zoals de financiële industrie.

De aanpak van Perplexity leidt overigens net als bij andere GenAI-apps regelmatig tot hallucinante antwoorden. Ook kwam Wired er in juni achter dat de ‘scraper bot’, de robotische internetbezoeker achter de zoekmachine, content weet te bemachtigen waar het eigenlijk geen toegang toe zou moeten hebben.