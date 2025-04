Een eerder onbekende truc maakt het eenvoudig om het gebruik van een Microsoft-account in Windows 11 te omzeilen, net nu Microsoft het moeilijker probeert te maken om lokale accounts te gebruiken.

Sinds de release van Windows 11 sloot Microsoft veel achterdeurtjes voor eenieder die zonder account met het OS aan de slag wil. Het bedrijf maakte het gebruik van een lokaal account in het besturingssysteem steeds moeilijker. In plaats daarvan wil het bedrijf dat men een Microsoft-account gebruikt, omdat veel functies van het besturingssysteem afhankelijk zijn van cloudgebaseerde diensten.

Vorige week verwijderde Microsoft het script BypassNRO.cmd uit de Windows 11-previewversies. Dit script stelde gebruikers in staat om de Microsoft-accountvereiste te omzeilen bij het installeren van het besturingssysteem. Hoewel de registersleutels die door het script werden gebruikt nog steeds functioneren, werd het lastiger om ze toe te passen. Dit is omdat gebruikers ze nu handmatig moeten invoeren, of het register zelf moeten bewerken.

Eenvoudige truc voor lokaal account

Afgelopen zaterdag deelde X-gebruiker Wither OrNot een veel eenvoudigere manier om de Microsoft-accountvereiste in Windows 11 te omzeilen. BleepingComputer bevestigt dat deze methode werkt.

Tijdens de installatie van Windows 11, wanneer op het scherm “Let’s connect you to a network” verschijnt, kun je de toetscombinatie Shift+F10 gebruiken om een Windows-opdrachtprompt te openen. Typ vervolgens het volgende commando in: start ms-cxh:localonly. Druk vervolgens op Enter om een venster te openen waarin je een nieuwe lokale gebruiker kunt aanmaken voor de Windows 11-installatie.

Na het invullen van de gegevens en het klikken op de knop Volgende, gaat de Windows 11-installatie verder. Maar deze keer zal het installatieproces doorgaan met het lokaal aangemaakte account, zonder je te vragen een Microsoft-account te gebruiken. Na de installatie kun je bevestigen dat een lokaal account wordt gebruikt door op de Startknop te klikken en vervolgens op je accountnaam.

Deze opdracht maakt het veel eenvoudiger om een lokaal account te gebruiken bij het instellen van Windows 11, zelfs vergeleken met de eerdere BypassNRO-methode.

Of Microsoft deze opdracht in de toekomst zal verwijderen, is nog onduidelijk. Aangezien het commando start ms-cxh:localonly dieper in het besturingssysteem geïntegreerd lijkt te zijn dan een eenvoudig script, zal het waarschijnlijk moeilijker te verwijderen zijn.