Meta ontwikkelt eigen zoekmachine voor AI-chatbot

Meta is van plan een zelfontwikkelde zoekmachine in zijn AI-chatbot Meta AI te installeren. Deze zoekfunctionaliteit geeft gebruikers de mogelijkheid informatie op te halen over recente gebeurtenissen.

Meta maakt voor zoekfunctionaliteit in Meta AI nu nog gebruik van de zoekfunctionaliteit van Google en Microsoft, maar dat moet gaan veranderen. Ongeveer acht maanden geleden zou het bedrijf daarom zijn gestart met onderzoek, bericht The Information.

De specificaties van de zoekmachine zijn nog niet bekend. Een mogelijkheid is dat het een standaardlijst van weblinks presenteert op basis van een zoekvraag. Het kan ook mogelijk zijn dat Meta de zoekvraag beantwoordt via door AI-gegenereerde antwoorden.

Voordelen eigen zoekmachine

Met een eigen zoekmachine kan Meta voorkomen dat Meta AI toegang tot belangrijke functionaliteit verliest, doordat leveranciers of andere derde partijen beperkingen doorvoeren. Daarnaast kan het besparen op licenties die het nu moet betalen voor de API’s die de toegang tot de zoekfunctionaliteit van Google en Microsoft mogelijk maken. Verder kan het ook de eigenschappen van de zoekmachine makkelijker afstemmen op de vereisten van Meta AI.

Uiteindelijk moet de komst van de zoekmachine ook de concurrentie met ChatGPT van OpenAI verder opvoeren. Meta is namelijk niet de enige die een eigen zoekmachine voor zijn AI-chatbot ontwikkelt. In juli dit jaar presenteerde OpenAI al de eigen zoekmachine SearchGPT. Deze zoekmachine beantwoordt zoekvragen van eindgebruikers met AI. De antwoorden kunnen slechts één zin omvatten, maar ook enkele paragrafen. OpenAI wil deze zoekmachine op een later moment in Chat GPT integreren.

