Opnieuw Microsoft 365-storing, Admin Center ook onderuit

Wederom heeft Microsoft te maken met een storing van de eigen 365-dienst. Hoewel meer informatie beschikbaar zou zijn via de Admin Center, lijkt ook deze service onbeschikbaar.

Enkele minuten geleden bevestigde Microsoft de storing via X. Het gaat om een storing van de web-apps van Microsoft 365. De officiële pagina voor de Microsoft 365 Service Health Status stelt op moment van schrijven echter dat er niets aan de hand is. Het kan zijn dat dit op korte termijn van een update wordt voorzien, aangezien officiële kanalen al wel van een disruptie spreken.

Een workaround is om niet de web-apps, maar de desktop-applicaties te gebruiken. Daar zouden geen problemen mee zijn, meldt Microsoft.

Grote piek

De laatste weken kampt Microsoft 365 al vaker met dergelijke storingen. Ook nu laat Downdetector zien dat de impact groot is en direct voor een piek in meldingen zorgt. De grootste impact is zichtbaar bij Outlook: tweederde van de meldingen kaart problemen aan met deze e-maildienst. Vooralsnog is niet bekend hoe lang de storing nog duurt en waar het door komt. Dit bericht zal van een update worden voorzien zodra er meer informatie bekend is.

Het feit dat de Admin Center offline is, betekent gelijk ook dat de informatievoorziening voor getroffen gebruikers beperkt is. Om die reden is het van belang dat Microsoft meer informatie zal delen, zodat administrateurs weten of ze iets kunnen doen om de impact te beperken.

