Nieuwe Outlook komt automatisch op Windows 10, zo houd je het tegen

Windows 10 blijft populair. Hardnekkige gebruikers moeten in oktober echter migreren naar Windows 11 om security-updates te blijven ontvangen. Microsoft kan ze niet gedwongen overplaatsen naar het nieuwe OS, maar wel met andere eigen oplossingen. Outlook’s nieuwe versie zal vanaf 11 februari automatisch op het besturingssysteem verschijnen, maar er is een manier om dit tegen te houden.

De switch van het ‘klassieke’ Outlook naar de nieuwe versie gebeurt in twee fasen. De optionele Windows 10-release komt op 28 januari uit, terwijl alle gebruikers een maandelijkse securitypatch ontvangen op 11 februari met de vernieuwde applicatie.

Overigens verwijdert Microsoft de oudere versie van Outlook (nog) niet. Beide apps zullen te vinden zijn in de Apps-sectie van het startmenu. Maar de overgang zal op den duur wel geforceerd zijn, althans voor Windows 11-gebruikers. In april 2026 volgt het afsluiten van de oude applicatie. Het is dus strikt genomen niet nodig om het nieuwe Outlook te weren, maar wie een overstap waagt naar een andere client dan het klassieke Outlook na april 2026 hoeft Microsoft’s nieuwste app wellicht ook niet geïnstalleerd te hebben.

Tegenhouden

Het automatisch installeren valt dus tegen te werken. Dat kan door de app package te verwijderen via Windows PowerShell, met het volgende commando:

Remove-AppxProvisionedPackage -AllUsers -Online -PackageName (Get-AppxPackage Microsoft.OutlookForWindows).PackageFullName

Vervolgens is er nog een Windows orchestrator registry-waarde te verwijderen via de console:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsUpdate\Orchestrator\UScheduler_Oobe\OutlookUpdate

De volledige uitleg van Microsoft over dit proces is hier te lezen. Hoewel de uitleg voor Windows 10 en 11 verschilt, zijn de PowerShell-commando’s identiek aan elkaar.

Waarom niet?

Veel gebruikers klagen over de nieuwe Outlook-versie, die op allerlei manieren net wat anders functioneert dan de klassieke variant. Zaken als het niet direct kunnen verwijderen van bijlagen en het aanpassen van de standaard taakbalken hebben de werkwijzen op Outlook gedwongen veranderd of verstoord. Andere features die op papier nog steeds zouden moeten werken, blijken meermaals buggy te zijn. Eén voorbeeld hiervan is dat het sorteren regelmatig fout gaat, iets dat al maanden is aangekaart als een probleem.