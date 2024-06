Wil je afscheid nemen van VMware? Dit zijn de alternatieven

Sinds de overname van VMware door Broadcom rommelt het bij de virtualisatiespecialist. Iets wat we nooit eerder hebben gezien, gebeurt nu wel. Veel voormalige partners keren zich min of meer tegen VMware en zoeken de concurrentiestrijd op. Ookl bestaande concurrenten van VMware worden steeds mondiger. Eigenlijk is er een hele beweging in de industrie tegen VMware die een alternatief bieden. Maar hoe serieus kunnen we die alternatieven nu nemen? In deze Techzine Talks bespreken we de concurrentie en het laatste nieuws rond VMware.

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts of een andere dienst.

Broadcom heeft veel veranderingen doorgevoerd. Deze waren deels onvermijdelijk, onder Dell Technologies waren die wijzigingen er ook gekomen. Broadcom heeft echter ook stevig en diep gesneden, het portfolio compleet herzien en de voorwaarden voor klanten en partners flink uitgekleed. Dat zorgt voor ontevreden gezichten en daar proberen de concurrentie en voormalige partners handig gebruik van te maken. Zij positioneren hun VMware alternatief steeds prominenter.

De grote vraag is natuurlijk, gaan we de komende jaren een complete leegloop zien bij VMware naar de concurrentie? Zijn organisaties daadwerkelijk bereid om afscheid te nemen van VMware of is er nu een hoop ophef en blijft alles zoals het was? Broadcom gokt vooralsnog op het laatste, maar het moet wel uitkijken. De beweging tegen VMware en de concurrentie wordt alsmaar groter. Van kleinere tot grotere spelers, steeds meer durven zich uit te spreken tegen VMware of gaan indirect de concurrentiestrijd aan. Meer hierover in deze aflevering van Techzine Talks.

