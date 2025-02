VMware-gebruik onder druk: Rackspace zet eerste stap naar alternatief

Rackspace verplaatst een deel van zijn back-office workloads van VMware naar een platform genaamd Private Cloud Director, aangeboden door cloudinfrastructuurbedrijf Platform9.

Volgens The Register begon Rackspace de mogelijkheid van een migratie van VMware te onderzoeken nadat de softwarekosten stegen door Broadcoms licentieaanpassingen. Hierdoor ontstond de behoefte om goedkopere alternatieven te overwegen.

Justin Kuss, VP Product en Architect voor Applicatie- en Platformmodernisering bij Rackspace, zegt dat het bedrijf zich bewust is van de licentiewijzigingen en wat die betekenen. Het doel is om de infrastructuur zo efficiënt mogelijk te laten draaien.

Als gevolg hiervan heeft Rackspace ongeveer 50 virtuele machines (VM’s), waaronder databases, applicatieservers en systemen van derden, gemigreerd naar Platform9’s Private Cloud Director (PCD).

Platform9 en migratietool vJailbreak

PCD werd in 2024 gelanceerd en is ontworpen om de functionaliteit van VMware’s stack grotendeels na te bootsen. Platform9 ontwikkelde daarnaast een migratietool genaamd vJailbreak, die VMware-implementaties automatisch omzet naar OpenStack.

Volgens Madhura Maskasky, medeoprichter en VP Product bij Platform9, kan vJailbreak migraties veel goedkoper uitvoeren dan de 300 tot 3.000 dollar per VM die analistenbureau Gartner schatte voor professionele migratiediensten. Kuss is onder de indruk van de tool en zegt dat Rackspace al VM’s binnen een uur heeft gemigreerd. Hij ziet nog 3.000 VM’s als potentiële kandidaten voor een overstap naar PCD.

Toch benadrukt hij dat Rackspace een sterke relatie met Broadcom onderhoudt en nog steeds gehoste VMware-oplossingen aanbiedt.

Broadcom duurder

Sinds de overname van VMware heeft Broadcom besloten om producten alleen nog in bundels te verkopen. Hoewel Broadcom beweert dat de prijs per product is verlaagd, betekent de verplichte bundeling, voorgefinancierde abonnementen en verplichte ondersteuning hogere kosten voor vrijwel alle VMware-klanten.

Maskasky werkte eerder bij VMware en hielp bij de ontwikkeling van vCloud Director, een voorganger van Broadcom’s huidige Cloud Foundation-stack. Haar ervaring hielp bij het bouwen van PCD als een eenvoudig alternatief voor VMware-migraties.

Platform9 herschreef een groot deel van zijn platform, voegde een nieuwe gebruikersinterface toe en implementeerde Kubernetes om belangrijke componenten te beheren. Het eindproduct maakt gebruik van de open-source KVM-hypervisor, OpenStack en Kubernetes om VM’s en containers te hosten, virtuele netwerken te draaien en softwaregedefinieerde opslag te ondersteunen.

Veel bedrijven verlaten VMware

Maskasky zegt dat een niet nader genoemd Fortune 500-bedrijf PCD al heeft ingezet om 40.000 VM’s te migreren. Een ander Fortune 500-bedrijf, gevestigd in India, is met een vergelijkbare migratie bezig. Intussen melden bedrijven zoals Anexia, Beeks Group, GEICO, Computershare en Boyd Gaming grote migraties weg van VMware. Ondanks deze bewegingen beweert Broadcom-CEO Hock Tan dat omzet en winst sneller groeien dan verwacht.

Volgens een HPE-directeur die recent met The Register sprak, verlaten veel bedrijven VMware uit frustratie over Broadcom’s overnames van Computer Associates en Symantec. Kuss benadrukt echter dat Rackspace’s overstap puur gericht is op efficiëntere infrastructuur, niet op wrok jegens Broadcom. Hij denkt dat sommige mensen nog steeds boos zijn over wat er vorig jaar gebeurde, maar dat de meeste organisaties gewoon kijken naar alternatieve infrastructuuropties.

Ook Maskasky merkt dat klanten niet langer afhankelijk willen zijn van één leverancier die zomaar de prijzen kan verhogen. Veel organisaties verlengen hun VMware-licenties noodgedwongen, maar plannen op termijn een overstap. De verwachting is dat meer migraties de komende jaren zullen volgen, zodra bedrijven zich hierop hebben voorbereid.

Voor nu is het echter duidelijk dat een grote Broadcom-partner zijn afhankelijkheid van VMware aanzienlijk vermindert en een OpenStack-gebaseerde oplossing omarmt die het zelf hielp ontwikkelen.