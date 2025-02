Na kritiek past Microsoft het Windows 11-updatebeleid aan

Microsoft laat organisaties medio 2025 bepalen of nieuwe Windows 11-installaties cumulatieve updates gelijk doorvoert. Deze aanpassing komt voort uit feedback van sysadmins, die bezwaar hadden tegen een eerdere introductie hiervan die alle controle wegnam.

De nieuwe beleidsoptie is later dit jaar beschikbaar voor Windows 11-apparaten met versie 22H2 of nieuwer. Hiermee krijgen beheerders nu meer controle over het updateproces, in dit geval bij de Out-of-the-Box Experience (OOBE) zoals Microsoft het noemt.

Voorheen was het plan van Microsoft om altijd de nieuwste updates te forceren bij een installatie. Het is echter mogelijk dat bepaalde oplossingen na een Windows-update niet werken of andere kritieke features. Het valideren van een nieuwe versie is voor sommige toepassingen nu eenmaal nodig. Het grote aantal diverse problemen dat ontstaat na een nieuwe update is (ook buiten Windows) genoeg reden om voorzichtig te zijn.

Implementatie via Windows Autopilot

De configuratie wordt mogelijk gemaakt via Windows Autopilot. Bestaande instellingen voor kwaliteitsupdates, zoals uitstel en pauzebeleid, worden gesynchroniseerd met het apparaat. Dit zorgt ervoor dat alleen de laatst goedgekeurde security-update wordt aangeboden.

Het gaat hierbij enkel om cumulatieve of kwaliteitsupdates, niet de optionele vernieuwingen die elke maand vanuit Microsoft aan Windows-gebruikers worden geleverd. Aangezien de meeste apparaten idealiter op de nieuwste Windows 11-versie draaien, scheelt dit veel onnodige frictie tijdens het klaarzetten van een installatie.

Opties voor organisaties zonder Autopilot

Organisaties die geen gebruik maken van Autopilot via Microsoft Intune kunnen de kwaliteitsupdates tijdens OOBE uitschakelen via Group Policy. Deze optie wordt beschikbaar als een mobile device management (MDM)-beleid en een Group Policy-instelling. Het updateproces neemt gemiddeld 20 minuten in beslag, afhankelijk van de updategrootte, netwerkomstandigheden en hardwarecapaciteiten.