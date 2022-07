Met de lancering van sovereign cloud regions (soevereine cloudregio’s in het Nederlands) heeft Oracle wederom een unieke insteek gevonden in de public cloud markt.

Vandaag kondigt Oracle een belangrijke update aan voor Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Het wordt in de loop van 2023 mogelijk om gebruik te maken van zogeheten soevereine cloudregio’s binnen OCI. Hiermee wil het bedrijf het voor meer organisaties mogelijk maken om richting de public cloud te gaan. Het gaat dan specifiek om organisaties in Europa die bijvoorbeeld om privacyredenen geen gebruik mogen maken van ‘standaard’ public cloud. Dat wil zeggen, die organisaties mogen alleen de cloud in als deze 100 procent binnen de Europese Unie valt.

Tot nu toe was een dergelijk cloudaanbod niet beschikbaar bij de grote spelers in de markt. Ook het Cloud@Customer-aanbod van Oracle voldoet hier niet aan. Dat is in de basis nog steeds de standaard cloud van Oracle, maar dan binnen de muren van de eigen organisatie. Tijdens ons recente bezoek aan de OpenInfra Summit werd data sovereignty dan ook gezien als een belangrijk speerpunt voor OpenStack. Daarmee moest het mogelijk zijn voor Europese aanbieders om een volledig soevereine cloud te bouwen binnen de EU. Met de soevereine cloudregio’s stapt Oracle vanaf volgend jaar hier dus ook in. Dat zal het perspectief voor OpenStack op dit punt niet verbeteren, vermoeden we.

Wat zijn soevereine cloudregio’s binnen OCI?

Soevereine cloudregio’s zijn een uitbreiding voor OCI, maar niet in de zin dat er echt nieuwe functionaliteit beschikbaar komt. Sterker nog, functioneel is er geen verschil tussen wat we nu kennen van OCI en soevereine cloudregio’s binnen OCI. Dat wil zeggen, alle diensten en functionaliteit van OCI is ook beschikbaar in deze nieuwe cloudregio’s. Zowel IaaS als SaaS, dus de OCI-infrastructuur en Fusion Cloud Applications zijn beschikbaar. Oracle had voor haar Fusion Applications overigens al Oracle European Union Restricted Access Cloud Service. Hiermee werden zaken zoals data residency en privacy aangepakt door specifieke omgevingen alleen in EU-datacenters te hosten. Deze dienst gaat ook over naar de nieuwe soevereine cloudregio’s.

De soevereine cloudregio’s worden onderdeel van de al bestaande regio’s in de EU. Je kunt ze ook opnemen in Cloud@Customer-omgevingen. Er is zowel fysiek als op het gebied van de logische inrichting een 100 procent scheiding tussen de algemene Oracle-omgeving en de soevereine cloudregio’s. Dit vertellen Richard Smith, EVP Technology & Cloud EMEA en Regis Louis, VP Cloud Strategy EMEA bij Oracle ons in een toelichting op de aankondiging.

Waar het onder de streep op neerkomt is dat Oracle’s soevereine cloudregio’s niet alleen binnen de EU draaien, maar ook worden gedraaid en ondersteund door inwoners van de EU. Alle dataprocessing zal gedaan worden door inwoners van de EU. De prijs voor de diensten die organisaties afnemen van Oracle zal overigens hetzelfde zijn als bij de standaard OCI-cloud. De eerste soevereine cloudregio’s zullen beschikbaar komen in twee van de zes OCI-regio’s binnen de EU. Dat zullen de regio’s in Duitsland en Spanje zijn.

“Oracle snapt de regelgevers”

Een van de zaken die zowel Smith als Louis willen benadrukken is dat Oracle bij uitstek geschikt is om de nieuwe soevereine cloudregio’s aan te bieden. “We investeren veel tijd en moeite in het goed snappen van wat regelgevers willen”, stelt Smith. Oracle heeft ook iemand intern die zich alleen maar bezighoudt met de wet- en regelgeving binnen de EU en hoe deze verandert. Want dat laatste is natuurlijk ook erg belangrijk. Wet- en regelgeving wil weleens veranderen. Dan moeten de soevereine cloudregio’s wel mee natuurlijk. Deze consistentie is ook iets wat Smith en Louis willen benadrukken tijdens ons gesprek: “We kunnen dit op een consistente manier aanbieden over de hele EU, we kunnen het zo inrichten als nodig is.”

Oracle stapt niet zonder ervaring in dit gedeelte van de cloudmarkt, overigens. Het heeft iets vergelijkbaars al draaien in de UK, met de dual-region government cloud daar. Ook in de VS heeft Oracle samen met het Department of Defense de nodige expertise opgedaan. Deze ervaring zorgt ervoor dat Oracle uitstekend gepositioneerd is om ook van de soevereine cloudregio’s in de Europese Unie een succes te maken, is de boodschap die beide heren willen overbrengen.

Weer een stapje dichterbij toekomstvisie Oracle

We hebben eerder al geschreven over de volledig eigen manier waarop Oracle de strijd aangaat met de grote jongens op het gebied van public cloud. Oracle zal zich moeten onderscheiden van de concurrentie om mee te kunnen. Het SaaS-aanbod van het bedrijf speelt hier vanzelfsprekend een belangrijke rol in. Dit geeft Oracle een extra ingang voor het andere OCI-aanbod, waaronder ook de nieuwe soevereine cloudregio’s. Met name de Fusion Cloud Applications die al gebruikmaken van de EU Restricted Access Cloud Service zijn bij uitstek geschikt om over te zetten naar de nieuwe regio’s.

We kunnen de aankondiging van vandaag verder ook niet los zien van de recente overname van Cerner. Healthcare is een duidelijk speerpunt voor Oracle. Daarvoor moeten cloudregio’s aan bepaalde voorwaarden voldoen. Er gaat immers nogal wat PII-data rond binnen dat segment. Binnen Europa betekent dat vanzelfsprekend dat je moet voldoen aan de wet- en regelgeving van de EU. “Je hebt geen discussie rondom gezondheidszorg zonder er eentje te voeren rondom de publieke sector in het algemeen en daarmee eentje rondom wet- en regelgeving”, vat Smith het samen. Met de soevereine cloudregio’s kan Oracle vanaf volgend jaar deze discussies dus nog beter voeren.

Als je er iets breder naar kijkt, is Oracle bezig met het steeds verder uitbreiden van haar cloudecosysteem. Dat is de toekomst voor het bedrijf, geeft Smith aan. Het gaat nadrukkelijk niet om het positioneren van IaaS of SaaS separaat van elkaar, maar om het totaalplaatje. Daarvoor zijn uitbreidingen zoals Cloud@Customer enkele jaren geleden, maar ook zeker de soevereine cloudregio’s die het bedrijf vandaag aankondigt, belangrijke pilaren. Daarbij kan Oracle natuurlijk gebruikmaken van de enorme installed base en van de grote hoeveelheid data die sowieso al in een Oracle-omgeving staat.