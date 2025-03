Even geen weg terug naar Classic Outlook

De herstelknop waarmee gebruikers van de vernieuwde Outlook-client kunnen terugkeren naar de klassieke versie van het mailprogramma werkt momenteel niet. Klikken op deze knop leidt tot een crash van de Outlook-client. Microsoft onderzoekt het probleem en biedt een tijdelijke oplossing.

Volgens Microsoft hebben sommige gebruikers last van crashes wanneer ze via de terugkeerknop van de nieuwe versie willen overstappen naar de klassieke versie van Outlook. In plaats van naar een ondersteuningspagina te worden geleid met instructies voor het downloaden van de oude versie, sluit de applicatie direct. De klassieke versie wordt niet geïnstalleerd.

Microsoft onderzoekt het probleem en geeft een tijdelijke oplossing. Gebruikers kunnen via een link in een supportdocument de oude versie downloaden uit de Microsoft Store. Ook is de standalone Outlook Classic-client voor Windows beschikbaar in de Microsoft Store.

De herstelknop waarmee gebruikers van de vernieuwde Outlook-client kunnen terugkeren naar de klassieke versie van het mailprogramma werkt momenteel niet. Klikken op deze knop leidt tot een crash van de Outlook-client. Microsoft onderzoekt het probleem en biedt een tijdelijke oplossing.

Classic Outlook verdwijnt

Microsoft is sinds december vorig jaar begonnen met het vervangen van de oude Outlook-client. Vooral voor Windows 10 heeft dit grote gevolgen. In januari startte Microsoft met het geforceerd doorvoeren van de nieuwe versie. De februari Patch Tuesday-update voor Windows 10 maakte deze upgrade definitief.

De nieuwe versie wordt naast de oude versie geïnstalleerd, zodat gebruikers kunnen overstappen. Na deze overstap wordt de nieuwe MS 365-client de standaard Outlook-versie.

Als gebruikers willen terugkeren, kunnen ze dat normaal gesproken via de terugkeerknop doen. Door de huidige storing werkt dit echter niet. De oude versie blijft nog tot april 2026 beschikbaar. Daarna wordt deze definitief uitgeschakeld.

Meerdere problemen in 2025

Dit is niet het eerste probleem met Outlook dit jaar. Eerder waren er crashes van de klassieke Outlook-client en andere MS 365-applicaties op Windows Server 2016 en Windows Server 2019. Ook crashte Outlook Classic bij het schrijven, beantwoorden of doorsturen van e-mails.

Daarnaast werd in februari een crashende Outlook-client voor Windows 11 24H2 gerepareerd.

Lees ook: Microsoft verhelpt problemen met crashende Office 365-apps op Windows Server-systemen