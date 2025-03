Claude kan nu ook het internet bezoeken

De Claude-chatbot is nu ook in staat het internet te doorzoeken, geeft AI-ontwikkelaar Anthropic aan. De zoekfeature is nu nog alleen voor betaalde eindgebruikers in de Verenigde Staten beschikbaar.

AI-chatbots vormen een geduchte concurrent voor traditionele zoekmachines als Google Search en Microsoft Bing. Onder meer OpenAI biedt met ChatGPT Search door AI ondersteunde zoekfunctionaliteit en ook Google is hiermee druk bezig. Daarnaast levert Perplexity een AI-gedreven zoekmachine als alternatief.

Anthropic heeft niet stilgezeten en biedt nu door AI-ondersteunde zoekfuctionaliteit voor het web direct in zijn AI-chatbot Claude aan. Deze functie moet volgens de AI-ontwikkelaar gebruikers helpen meer up-to-date en relevante antwoorden te krijgen op hun zoekvragen. De zoekfunctionaliteit werkt onder de motorkap samen met het Claude 3.7 Sonnet.

De feature geeft, waar mogelijk, onder meer directe citaties, zodat gebruikers bronnen in de resultaten makkelijker kunnen factchecken.

Use cases

Anthropic heeft voor de nieuwe webzoekfunctionaliteit al een aantal use cases opgesteld. Onder andere voor verkoopteams, financiële analisten, wetenschappers en onderzoekers, maar ook voor online kopers.

Deze laatste kunnen met behulp van de functionaliteit meer producten vergelijken op basis van prijs en recensies. Hierdoor kunnen zij dan uiteindelijk en veel betere aankoopbeslissing nemen, stelt de AI-ontwikkelaar.

Inschakelen via instellingen

In tegenstelling tot ChatGPT van concurrent OpenAI is de zoekfeature niet in de chatbot toegankelijk via een speciale knop. Voor het gebruiken van de feature moeten gebruikers in hun profielinstellingen de feature aanzetten.

