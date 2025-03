Broadcom verhoogt minimumeis voor VMware-licenties: van 16 naar 72 cores

Broadcom gaat de minimumeis voor VMware-licenties fors verhogen. Volgens VMware-distributeur Arrow stijgt het minimaal aantal vereiste cores per command line van 16 naar 72 vanaf 10 april.

De Franse tak van Arrow heeft VMware-partners per e-mail geïnformeerd over de ingrijpende prijsverhoging, weet The Register. Dit heeft grote gevolgen voor vooral kleinere klanten. Een bedrijf met een server die slechts één processor met acht cores bevat, moet straks betalen voor 72 cores. Dat betekent dat ze voor 64 cores betalen die ze niet kunnen gebruiken.

Strategie gericht op grote klanten

De verandering sluit aan bij Broadcom’s strategie om zich te richten op grotere, meer winstgevende klanten. Kleinere klanten die vSphere Foundation en vSphere Enterprise Plus gebruiken voor basis-virtualisatiediensten worden het hardst getroffen. Voor gebruikers van VMware Cloud Foundation (VCF), die doorgaans veel meer dan 72 cores gebruiken voor hun private cloud-omgevingen, zal de impact beperkt zijn.

Daarnaast waarschuwt de e-mail dat Broadcom “boetes heeft ingevoerd voor eindklanten die hun abonnementslicenties (die al geldig waren) niet hebben verlengd op de verjaardagsdatum”. Deze boetes komen neer op een 20 procent toename bovenop de offerteprijs van de eerste jaar van een hernieuwd abonnement.

The Register, die de e-mail in handen kreeg, heeft VMware om bevestiging gevraagd maar geen reactie ontvangen

Broadcom hanteert sinds de overname van VMware al langere tijd een strategie op de grote partijen. De resultaten lijken voor Broadcom positief te zijn. Onlangs meldde CEO Hock Tan dat VMware meer winst genereert dan verwacht. Na de overname heeft Broadcom het uitgebreide productportfolio van VMware geconsolideerd tot enkele bundels die enkel via abonnementen worden verkocht. Hoewel de individuele prijzen van producten binnen deze bundels daalden, zagen de meeste gebruikers hun totale kosten stijgen door de verplichte afname van complete bundels en bijbehorende diensten.

Broadcom heeft vaker aangegeven tevreden te zijn over de herstructurering van VMware en de integratie in zijn business unit voor infrastructuursoftware. De strategische focus op grotere klanten lijkt vooralsnog te werken, ondanks de groeiende ontevredenheid onder kleinere VMware-gebruikers.