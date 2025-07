inforcer haalt $35 miljoen op voor groei in mkb-markt

De Amerikaanse scale-up inforcer haalde 35 miljoen dollar op in een Serie B-financieringsronde. De investering wordt geleid door Dawn Capital, met deelname van bestaande investeerder Meritech Capital.

inforcer biedt een multi-tenant beheersplatform voor managed service providers (MSP’s) die Microsoft-diensten uitrollen naar klanten in het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Sinds de oprichting in 2022 heeft inforcer zich gepositioneerd als een belangrijk hulpmiddel in de softwarestack van moderne MSP’s. Het platform stelt hen in staat om Microsoft 365-omgevingen over meerdere klanten (tenants) heen te beheren, waarbij onder meer beleid, gebruikers, waarschuwingen en beveiligingsinstellingen centraal worden uitgerold en onderhouden.

Brug tussen MSP’s en Microsoft

Volgens inforcer vormt het platform een brug tussen MSP’s en Microsoft. Hoewel het overgrote deel van het mkb al gebruikmaakt van Microsoft-producten, blijven vooral de AI- en beveiligingsoplossingen onderbenut. Dat komt vooral doordat het inregelen en beheren van deze diensten veel handmatig werk vereist. inforcer probeert deze drempel te verlagen, zodat MSP’s meer waarde uit bestaande Microsoft-licenties kunnen halen voor hun klanten.

De onderneming richt zich op MSP’s die de overstap maken naar een cloud-first model, waarbij traditionele inkomsten uit serverbeheer en monitoring plaatsmaken voor diensten rondom tenantbeheer en beveiliging. Door standaardisatie op het Microsoft-ecosysteem en het terugdringen van externe tools, kunnen MSP’s volgens inforcer efficiënter en winstgevender opereren.

Uitbreiding van AI-capaciteiten

Het platform bouwt ook actief verder aan zijn AI-functionaliteit. De nieuwe kapitaalinjectie volgt slechts maanden na een eerdere Serie A-ronde van 19 miljoen dollar in 2024. Deze middelen gebruikt inforcer voor productontwikkeling en de uitbreiding van AI-capaciteiten. Onlangs zijn AI-gebaseerde beleidsanalyses toegevoegd aan het platform. Deze helpen MSP’s bij het begrijpen van beleidsregels, de impact ervan in te schatten en afwijkingen in tenantinstellingen op te sporen met behulp van AI-context.

inforcer stelt dat de Microsoft-tenant tegenwoordig fungeert als de nieuwe server voor MSP’s, nu bedrijfsdata zich hoofdzakelijk in de cloud bevinden. Met verdere investeringen in AI wil het bedrijf MSP’s helpen om een proactieve rol te spelen in het ondersteunen van hun klanten bij de adoptie van AI en het verbeteren van hun beveiliging.

De organisatie groeit snel en heeft inmiddels vestigingen in de VS, het VK, Nederland, Denemarken en Australië. inforcer bedient wereldwijd meer dan 800 MSP’s. Met de nieuwe financiering wil het bedrijf de samenwerking met zijn klanten verdiepen, verdere uitbreiding van het team realiseren en zijn wereldwijde community van MSP-partners versterken. Het doel blijft om Microsofts AI- en beveiligingstechnologie op ondernemingsniveau toegankelijk te maken voor het mkb.