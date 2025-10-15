Claude Haiku 4.5: een GPT-5-rivaal voor een fractie van de prijs

Anthropic heeft vandaag Claude Haiku 4.5 gelanceerd. Het is de meest compacte variant van deze generatie LLM’s van Anthropic en belooft prestaties te leveren die GPT-5 benaderen.

Claude Sonnet 4.5 blijft op gepaste afstand het beter presterende model, maar de benchmarkcijfers van Haiku zijn niet al te ver verwijderd van de grotere LLM. Claude Haiku 4.5 “geeft gebruikers een nieuwe optie voor wanneer zij nabij frontier prestaties willen met veel grotere kostenefficiëntie.”

Het is opvallend dat GPT-5 in de benchmarks van Anthropic nauwelijks betere prestaties vertoont dan het nieuwste, kleinste Claude-model. De vraag is of dit in de werkelijkheid ook zo uitpakt. GPT-5 is immers in staat om bij complexe vraagstukken op te schalen naar GPT-5 Thinking, waarbij de benchmarkcijfers anders uitpakken.

Dubbel gebruik

Een interessante suggestie van Anthropic is om Haiku en Sonnet gezamenlijk te gebruiken. Daar waar Sonnet 4.5 een complex probleem in meerdere stappen kan opdelen, zo vertelt Anthropic, kan een “team van meerdere Haiku 4.5’s” de opgedeelde taakjes uitvoeren.

Daar waar Sonnet 4.5 3 dollar per miljoen input tokens en 15 dollar per miljoen output tokens kost, zijn de prijzen bij Haiku 4.5 respectievelijk 1 dollar en 5 dollar.

“Sweet spot”

Anthropic stelt verder dat Claude Haiku 4.5 meer is dan alleen een goedkoop alternatief voor gebruikers die zich de duurdere modellen niet kunnen verloorloven. “Claude Haiku 4.5 raakte een sweet spot waarvan we niet dachten dat deze mogelijk was: bijna frontier codingkwaliteit met gigantische snelheid en kostenefficiëntie”, aldus medeoprichter van Anthropic Guv Gur-Ari. Afgerond behaalt Haiku zo’n 90 procent van de prestaties van Sonnet, stelt hij.

AI-veiligheid is en blijft een prioriteit voor Anthropic, of in ieder geval bij het presenteren van nieuwe modellen. Haiku 4.5 zou zich een stuk veiliger gedragen dan 3.5, de directe voorganger. Sterker nog: ‘misaligned behaviors’ kwamen vaker voor bij Sonnet 4.5 en Opus 4.1 onder de Claude-modellen. Onder de streep is Haiku 4.5 dus volgens Anthropic het veiligste model dat het bedrijf heeft gemaakt. Er is dus nog altijd geen sprake van een zorgwekkende stap richting gevaarlijker AI-gedrag, iets waar Anthropic-CEO Dario Amodei meermaals zijn zorgen over uitspreekt.

Claude Haiku 4.5 is beschikbaar via de API van Anthropic, Amazon Bedrock en Google Cloud’s Vertex AI. Het is een ‘drop-in replacement’ voor Haiku 3.5 en Sonnet 4.

