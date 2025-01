Automattic schroeft bijdrage aan WordPress Core drastisch terug

Automattic, het bedrijf achter WordPress.com, kondigt aan dat het zijn bijdrage aan WordPress Core terugschroeft.

Automattic-CEO en medeoprichter van WordPress, Matt Mullenweg, is sinds september vorig jaar in conflict met WP Engine over de kwestie van bijdragen aan WordPress als open-source- en communityproject.

In een blogpost zei het bedrijf dat men het aantal uren dat het zich committeert aan het Five For the Future-programma zal terugschroeven. Dit om die in lijn te brengen met de bijdrage van concurrent hostingprovider WP Engine, gemeten in wekelijkse uren. Dit meldt TechCrunch.

Auttomatic is er in een blogpost duidelijk over. Als onderdeel van deze herziening zal Automattic zijn vrijwilligersbijdrage afstemmen op die van WP Engine en andere spelers in het ecosysteem. Dit komt neer op ongeveer 45 uur per week die onder het Five For the Future-programma vallen en de hele gemeenschap ten goede komen, en niet slechts één bedrijf. Deze uren zullen waarschijnlijk worden besteed aan beveiliging en kritieke updates.

Het bedrijf voegde eraan toe dat het middelen zal heralloceren naar de lopende juridische strijd tegen WP Engine.

Kritische uitlatingen van Mullenberg

Tijdens een evenement vorig jaar noemde Mullenweg WP Engine de kanker voor WordPress, waarbij hij wees op het grote belang van private-equityfirma Silver Lake in het bedrijf en het gebrek aan bijdragen van de hostingprovider om duurzame groei te ondersteunen. In de nieuwe blogpost haalde Automattic dit punt opnieuw aan.

Hij stelde dat de historisch beperkte bijdragen van WP Engine de ongelijkheid benadrukt die we moeten aanpakken voor de gezondheid van WordPress. Hij gelooft in eerlijkheid en gedeelde verantwoordelijkheid, en hoopt deze stap [van Automattic] meer participatie stimuleert van alle organisaties die profiteren van WordPress.

Automattic draagt ongeveer 2.560 uur per week bij. Dat zou blijken uit het Five For the Future-dashboard. Dit aantal ligt al aanzienlijk lager dan de 3.900 uur per week die het bedrijf in september bijdroeg. Het is onduidelijk of deze vermindering te wijten is aan een krimp van het personeelsbestand of een algemene strategiewijziging.

Sarcastische opmerking

De nieuwe blogpost bevatte ook een sarcastische opmerking dat leden van de gemeenschap het werken aan commerciële producten zoals WordPress.com, Pressable, WPVIP, Jetpack en WooCommerce beschouwen als bijdragen aan WordPress. Ingenieurs zullen zich daarom richten op het ontwikkelen van deze producten in plaats van bij te dragen aan WordPress Core.

Automattic staat overigens ook onder druk om financieel beter te presteren. In december waardeerde BlackRock zijn investering in Automattic met 10% af. Dat was niet de eerste afwaardering. In totaal heeft het investeringsbedrijf zijn investering met meer dan 50% gedevalueerd.

De nieuwe richtlijn met betrekking tot bijdragen aan het gemeenschapsproject was niet de enige beslissing met betrekking tot WordPress.org. Eerder deze week besloot Thijs Buijs, een WordPress Core-bijdrager en leider van het duurzaamheidsteam, af te treden als vertegenwoordiger. Het duurzaamheidsteam richtte zich op de duurzaamheid van WordPress door middel van sociale, economische en milieutechnische aspecten.

Volgens een Slack-screenshot dat Reddit plaatste was Buijs het niet eens met Mullenweg’s aanpak om WordPress vooruit te helpen. Als reactie ontbond Mullenweg het duurzaamheidskanaal.

Pleidooi voor gefedereerde aanpak

Mullenweg’s aanpak in de juridische strijd met WP Engine lukte oproepen uit voor een ander soort leiderschap binnen de WordPress-wereld. Vorige maand schetste Joost de Valk, de maker van Yoast, een plan voor een gefedereerde aanpak van de WordPress-repository. Dit om gedecentraliseerde toegang tot middelen zoals plug-ins en thema’s mogelijk te maken.