OpenAI brengt GPT-5.1 uit na kritiek op GPT-5

OpenAI brengt met GPT-5.1 een eerste grote update uit voor de GPT-5-generatie. De nieuwe modellen, GPT-5.1 Instant en GPT-5.1 Thinking, moeten volgens het bedrijf zowel de kwaliteit van antwoorden als de gesprekservaring verbeteren.

De introductie volgt al drie maanden na de lancering van GPT-5, die door gebruikers gemengd werd ontvangen. In de officiële aankondiging benadrukt OpenAI dat het nieuwe model intelligenter moet klinken en tegelijkertijd natuurlijker moet reageren.

GPT-5.1 Instant wordt het nieuwe standaardmodel binnen ChatGPT. Volgens OpenAI is het minder formeel dan zijn voorganger en beter in het opvolgen van instructies. De belangrijkste technische vernieuwing is de inzet van adaptieve redeneertijd. Het model bepaalt zelf wanneer het langer moet nadenken, bijvoorbeeld bij complexere prompts, en wanneer een snelle reactie voldoende is. OpenAI stelt dat dit in de praktijk resulteert in efficiënter gebruik van tokens en meer consistente antwoorden.

GPT-5.1 Thinking richt zich op zwaardere analytische taken. De variant moet beter omgaan met complexe prompts en verdeelt de interne berekeningstijd nauwkeuriger over eenvoudige en uitdagende vragen. OpenAI zegt dat het model minder jargon gebruikt en minder vaak vage termen introduceert, zodat technische uitleg toegankelijker wordt. Daarmee wil het bedrijf tegemoetkomen aan kritiek dat GPT-5 in sommige scenario’s complexer klonk dan nodig was, terwijl de inhoudelijke vooruitgang beperkt bleef.

Microsoft lonkte naar Anthropic

Volgens SiliconANGLE was een deel van de druk om een update uit te brengen afkomstig van de ontvangst van GPT-5 na de lancering in augustus. OpenAI werd destijds bekritiseerd voor beperkte vooruitgang en voor het tijdelijk verwijderen van oudere modellen. Het bedrijf draaide dat besluit deels terug, nadat gebruikers protesteerden tegen het verplicht maken van GPT-5 als standaardoptie.

SiliconANGLE merkt verder op dat Microsoft ondertussen alternatieve modellen, onder andere van Anthropic, prominenter beschikbaar heeft gemaakt in Copilot-diensten. Dat duidt op een bredere verschuiving in de strategie van partners die hun afhankelijkheid van OpenAI willen verkleinen.

Naast technische verbeteringen krijgt personalisatie meer nadruk. De tooninstellingen binnen ChatGPT worden uitgebreid met extra stijlen, variërend van professioneel tot speels, en gebruikers kunnen fijnmaziger bepalen hoe direct een antwoord is of hoe vaak er emoji’s verschijnen.

De functionaliteit stond al in beperkte vorm in ChatGPT, maar moet nu een volledig onderdeel worden van de dagelijkse interactie. Volgens OpenAI blijft de onderliggende modelcapaciteit gelijk, maar verschilt de manier waarop antwoorden worden geformuleerd.

Uitrol eerst naar betalende gebruikers

GPT-5.1 wordt stapsgewijs uitgerold naar Pro-, Plus-, Go- en Business-gebruikers. Daarna moeten de modellen ook beschikbaar komen voor gratis accounts. OpenAI laat weten dat deze aanpak nodig is om stabiliteit te waarborgen. De bestaande GPT-5-modellen blijven nog enkele maanden beschikbaar in een aparte sectie, zodat ontwikkelaars en organisaties voldoende tijd krijgen om te vergelijken of bestaande workflows aan te passen. De bijbehorende API-modellen verschijnen later deze week.

Met GPT-5.1 probeert OpenAI zowel technisch als strategisch afstand te nemen van de kritiek op GPT-5 en het modelportfolio consistenter te maken. De nadruk ligt op natuurlijker taalgedrag, betere instructie-nauwkeurigheid en meer controle voor gebruikers. Volgens OpenAI zullen toekomstige updates binnen dezelfde generatie voortaan in vergelijkbare iteraties verschijnen.