Salesforce neemt Doti over voor agentic enterprise search

Salesforce koopt Doti, een bedrijf gespecialiseerd in enterprise search. De overname moet leiden tot betere search- en knowledge discovery binnen het platform, met Slack als interface.

CEO Denise Dresser van Slack benadrukt dat dit de zoekervaring over het hele platform gaat verbeteren. “We transformeren hoe elke werknemer informatie vindt, begrijpt en erop handelt. Dat doen we met AI en de conversationele context die leeft in Slack”, zegt Dresser.

De deal sluit aan bij de ambities van Salesforce op het gebied van AI-agents. Die worden steeds belangrijker voor automatisering binnen organisaties. Met Doti komt er een unified search-laag die mensen en agents toegang geeft tot de juiste data op het juiste moment.

Slack wordt conversationele laag voor enterprise search

De overname brengt vooral kennis en talent naar Salesforce. Het team van Doti gaat bouwen aan een agentic search-laag die over het hele platform werkt. Slack fungeert daarbij als het conversationele middelpunt. Medewerkers en AI-agents kunnen straks als teammates samenwerken, met directe toegang tot data, inzichten en acties binnen de organisatie.

Matan Cohen, medeoprichter en CEO van Doti, ziet de overname als kans om sneller te groeien. “Vanaf dag één was onze missie om de manier waarop kenniswerkers met informatie omgaan te transformeren. We maken bedrijfsdata direct toegankelijk en bruikbaar”, aldus Cohen. De aankoop versterkt het AI R&D-lab van Salesforce in Israël, waar diverse AI-talenten actief zijn.

Doti bracht eerder al innovaties op het gebied van enterprise knowledge discovery, wat waardevol is voor grote organisaties met versnipperde datasystemen. De transactie wordt in het vierde kwartaal van fiscaal jaar 2026 van Salesforce afgerond, afhankelijk van gebruikelijke voorwaarden. Financiële details blijven onbekend.

