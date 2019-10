Microsoft maakt Windows Virtual Desktop algemeen beschikbaar

Microsoft heeft aangekondigd dat Windows Virtual Desktop nu wereldwijd algemeen beschikbaar is. Windows Virtual Desktop biedt Windows 10-virtualisatie en multi-session Windows 10-mogelijkheden. Ook is er ondersteuning voor Windows Server RDS-desktop en -apps. De dienst is vanaf nu beschikbaar voor Windows, Android, Mac, iOS en HTML 5.

Windows Virtual Desktop werd vorig jaar al aangekondigd en zit sinds maart dit jaar in public preview. Nu is de dienst dus klaar voor algemene beschikbaarheid, schrijft ZDNet.

Windows Virtual Desktop laat gebruikers Windows 7 en Windows 10 virtualiseren, evenals Office 365 ProPlus-apps en apps van derde partijen, door ze op afstand te draaien in Azure virtual machines.

Microsoft maakt het met de dienst ook mogelijk voor gebruikers om de Windows 7-desktops te virtualiseren, met gratis Extended Security Update-ondersteuning tot januari 2023. Dat betekent dat klanten die een licentie kopen voor Windows Virtual Desktop gratis security-updates blijven krijgen voor Windows 7, ook nadat Microsoft officieel met de ondersteuning hiervoor stopt op 14 januari 2020.

Naar de cloud

Volgens Brad Anderson, Corporate Vice President van Microsoft 365, is virtual desktop infrastructure (VDI) één van de top tien workloads on-premise. “Bedrijven willen dit naar de cloud verhuizen. Windows Virtual Desktop is de enige manier om echte Windows 10-clients, -multiuser, in de public cloud te draaien.”

Windows Virtual Desktop is direct beschikbaar via Microsoft zelf, en via Cloud Service Providers en partners van het bedrijf. De oplossing is bijvoorbeeld ook verkrijgbaar via Citrix en Vmware.

Woordvoerders van Microsoft laten bovendien weten dat het bedrijf bij de Ignite-conferentie begin november gaat vertellen over opslagoplossingen van partners, die geschikt zijn voor Windows Virtual desktop.

Next generation-mogelijkheden

Microsoft gaat tijdens Ignite ook praten over next generation-mogelijkheden voor Windows Virtual Desktop. Zo moet er binnenkort in preview ondersteuning zijn voor zijn Teams groepschat-product, dat latency-problemen vermindert. De preview-technologie voor Windows Virtual Desktop-ondersteuning, dat WebRTC gebruikt, moet direct in Teams ingebouwd worden.

Daarnaast deelt dan het bedrijf meer informatie over App Attach, dat het ontwerpt voor Windows Virtual Desktop. App Attach maakt het voor MSIX-packaged applicaties mogelijk om buiten een virtuele machine opgeslagen te worden, zodat iedere applicatie zichzelf kan toevoegen als een gebruiker het nodig heeft.

Ondersteuning voor MSIX App Attach wordt naar verwachting toegevoegd aan Windows 10 20H1. Insider-testers moeten binnenkort een preview van de technologie krijgen als onderdeel van een test-build van Windows 10.