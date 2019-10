Exact stelt Mollie-betaallink beschikbaar in boekhoudsoftware

Gebruikers kunnen vanaf nu hun facturen in Exact Online voorzien van een Mollie-betaallink. De ontvanger van de factuur kan daarmee met een paar klikken betalen, waardoor rekeningen sneller betaald worden.

Het sneller uitbetaald krijgen van rekeningen is een topprioriteit onder ondernemers, stelt Exact. 30 procent noemt dit als een belangrijke reden, omdat ze anders cashflow-problemen ervaren doordat klanten rekeningen te lang laten liggen.

12 procent van de rekeningen wordt volgens de Exact MKB Barometer van 2018 zelfs nooit betaald. Dergelijke onbetaalde facturen zorgen voor 2,1 miljard euro aan schade per jaar.

Sneller betalen met Mollie

“Een belangrijke oorzaak van laat of niet betalen is dat het te veel moeite kost. Een factuur moet handmatig betaald worden, bijvoorbeeld via een app. De kans dat de betaling blijft liggen of compleet wordt vergeten is hierdoor groot”, vertelt Hans Janse, Director, Commercial Product Management bij Exact.

Door een betaallink toe te voegen aan een factuur, moeten klanten sneller gaan betalen en wordt de cashflow van de ondernemer dus verbeterd. De ontvanger kan de factuur direct voldoen door via de link met iDEAL, creditcard of PayPal te betalen.

De ondernemer weet bovendien dat een factuur uitbetaald is, omdat er een bevestiging hiervan naar de ondernemer verstuurd wordt als de betaling via Mollie voldaan is.

Betalen vereenvoudigen

Exact heeft dit jaar meerdere updates doorgevoerd om het betalen van facturen te vereenvoudigen. De lente-update kwam bijvoorbeeld met een vernieuwde digitale brievenbus, waarmee accountants facturen sneller af kunnen handelen.

Met de update is direct duidelijk wie de factuur op moet pakken en hoe deze afgehandeld moet worden. Ook kunnen inkoopfacturen direct goedgekeurd worden vanuit de Exact Online App.

Bij de zomer-update werd een extra controle toegevoegd op dubbele inkoopfacturen. Er was al een controle op basis van referentienummer en leverancier, maar nu is er ook een controle op het totaalbedrag en de factuurdatum.