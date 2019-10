Dell Boomi lanceert Quick Start voor Molecule op AWS

Dell Boomi heeft de lancering van Boomi Molecule AWS Quick Start aangekondigd. Hiermee krijgen gebruikers de mogelijkheid om een Boomi Molecule op AWS te configureren en uit te voeren met één druk op de knop.

Boomi Molecule is volgens het bedrijf de eerste AWS Quick Start die een Integration Platform as a Service (iPaaS) voor Amazon Web Services (AWS) mogelijk maakt.

Klanten kunnen de tijd die nodig is om een Boomi Molecule in AWS-omgevingen te implementeren sterk verminderen met behulp van de Boomi Molecule AWS Quick Start. De Boomi Molecule AWS Quick Start kan honderden handmatige processen terugbrengen tot enkele stappen. Zo kunnen klanten snel een Boomi Molecule productieomgeving bouwen, en deze direct gebruiken. De Boomi Molecule AWS Quick Start wordt geleverd met een soort voorbeeldarchitectuur en een implementatiehandleiding, die instructies geeft voor het implementeren van een werkend Boomi Molecule-cluster op AWS in minder dan 30 minuten.

Vereenvoudiging voor gebruikers

De low-code iPaaS van Boomi is ontworpen om eenvoudige applicatie- en data-integratie mogelijk te maken voor AWS-klanten die gegevens willen aansluiten, migreren en beheren. Ook het beheren van hybride, SaaS- en AWS-applicaties is mogelijk. Daardoor wordt de tijd die nodig is voor het configureren en implementeren van cloudactiviteiten verkort. De Boomi Molecule is een single-tenant, geclusterde runtime die los van het platform draait en het mogelijk maakt om meerdere processen tegelijkertijd te laten draaien.

“Bij Boomi werken we er voortdurend aan om ons doel van ultieme klanttevredenheid, die al hoog is, te bereiken en tegelijkertijd streven we naar versnelde bedrijfsresultaten voor onze klanten”, meldt Steve Wood, Chief Product Officer bij Boomi. “Met de Boomi Molecule op AWS Quick Start kunnen klanten hun implementatietijd en daarmee hun time-to-value drastisch verkorten en tegelijkertijd profiteren van de flexibiliteit en schaalbaarheid van Boomi-producten.”