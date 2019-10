Nieuw ontwikkelplatform Zoho focust op microservices

Zoho heeft een nieuw platform gelanceerd om enterprise applicaties te ontwikkelen. Het platform moet zich onderscheiden van de concurrentie door zich volledig te richten op serverless computing. Ook heeft het platform een focus op microservices.

Volgens Zoho komt cloud computing ondanks al zijn voordelen nog altijd met flink wat bagage. “Je moet nog steeds uitvogelen hoe het besturingssysteem werkt en welke database je gebruikt. Daarnaast moet je de updates schalen en beheren”, vertelt Raju Vegesna, chief evangelist bij het bedrijf, aan TechCrunch.

In de afgelopen jaren is er echter een nieuwe trend opgekomen: serverless computing. Daarbij wordt de server-architectuur volledig naar de cloud-aanbieder verplaatst, en hoeven ontwikkelaars hier geen aandacht meer aan te besteden. Dat is dan ook de trend waar het nieuwe Zoho Catalyst op inspringt.

Serverless met catalyst

Catalyst is een platform voor geavanceerde ontwikkelaars om applicaties op basis van door events gedreven microservices te bouwen, draaien en beheren. Ontwikkelaars krijgen hier tools om de verschillende microservices te orkestreren, waardoor het gemakkelijker wordt om applicaties te schalen.

Het platform komt verder met diverse integraties. Allereerst gebruikt Catalyst veel van de tools die Zoho gemaakt heeft om zijn eigen applicaties te draaien. Denk bijvoorbeeld aan een grammaticacontrole voor Zoho Writer en voorbeelden van documenten voor Zoho Drive. Daarnaast zijn er integraties met bestaande CI/CD pipelines en IDE’s.

Ontwikkelaars kunnen ook toegang krijgen tot data uit de applicaties van Zoho zelf, evenals data uit tools van derde partijen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het Unified Data Model van Zoho, wat een relationele datastore voor server-side en client deployment is.

Compliant met GDPR

Het platform combineert zo dus verschillende facetten om applicaties te ontwikkelen. “We brengen alles samen zodat je een mobiele of web-app vanuit een enkele interface kunt ontwikkelen”, aldus Vegesna. Het platform wordt bovendien in één keer uitgerold, en dus niet in losse stukjes.

Voor gebruikers in Europa is het belangrijk om te weten dat Catalyst volledig voldoet aan de eisen uit de GDPR, evenals eisen van SOC Type II- en ISO 27001-certificeringen. Dat betekent dat het platform informatiebeveiliging en privacy hoog in het vaandel heeft staan.