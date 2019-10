Workday kondigt nieuwe data analytics en financiële tools aan

Tijdens het Workday Rising-event werden eerder al een aantal updates aangekondigd voor Workday. Het bedrijf stelde Techzine op de hoogte over een aantal aanvullingen, waaronder financiële tools en functies voor data analytics.

Journal Insights is een nieuwe functie voor Workday Financial Management-gebruikers. De functie kan afwijkingen in de boekhouding signaleren. Op die manier kunnen accounting-teams onregelmatigheden ontdekken op het moment dat ze zich voordoen, wat betekent dat ze direct de betreffende problemen kunnen corrigeren.

Verder is er Supplier Invoice Automation, eveneens voor Workday Financial Management-gebruikers. Deze functie stuurt facturen die aandacht vereisen naar specifieke medewerkers, gebaseerd op eerdere opdrachten en/of vergelijkbare taken. Supplier Invoice Automation maakt gebruik van rule-based werkprocessen en koptekst-scans, zodat facturen bij de juiste persoon terecht komen.

Daanaast komt er een functie voor de Workday for Slack-integratie: Expenses via Natural Workspaces. Dit maakt het mogelijk om uitgaven in Workday in te voeren via de Slack-integratie. Als een medewerker bijvoorbeeld een afbeelding van een bon in Slack uploadt, dan gebruikt Workday Expenses OCR om geautomatiseerd belangrijke gegevens te herkennen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het bedrag dat vergoed moet worden en dergelijke. Zo hoeft de gebruiker alleen maar te bevestigen voor goedkeuring.

Data analytics

Anomaly Detection for Plans is een nieuwe functie op basis van machine learning, die in de Adaptive Insights Business Planning Cloud is geïntegreerd. De functie stelt klanten in staat om potentiële invoerfouten in plannen te herkennen. Dit kan gaan om bijvoorbeeld budgetten, prognoses en scenario’s. Deze functie maakt gebruik van machine learning om historische data te analyseren en daarmee afwijkingen te detecteren. De gebruikers krijgen vervolgens een alert bij potentiële fouten.

Ten slotte is er nog Discovery Boards, een drag-and-drop tool voor data discovery. Oorspronkelijk was deze functie alleen beschikbaar als onderdeel van Workday Prism Analytics, maar nu is dit ook beschikbaar voor HCM (Workday Human Capital Management)-klanten, als onderdeel van hun abonnement. Gebruikers kunnen hiermee snel data visualiseren om hun mensen en financiële gegevens te begrijpen, patronen te herkennen en inzichten te ontdekken. Met deze analyses kunnen gebruikers trends onderzoeken die laten zien hoe bepaalde delen van een bedrijf groeien, of waar nog zaken te wensen overlaten.