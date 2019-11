IBM maakt public cloud voor financiële dienstverleners

IBM heeft voor het eerst een public cloud gemaakt specifiek voor één doelgroep. Het gaat om een public cloud voor financiële dienstverleners en hun leveranciers. Deze cloud is in samenwerking met de Bank of America bovenop de public cloud van Big Blue zelf gebouwd.

Het nieuwe platform is specifiek op de financiële dienstverlening afgestemd, zodat organisaties in deze sector veilig transacties kunnen doen met tech-bedrijven die aan de eisen van het platform voldoen. Op het platform worden onder meer belangrijke applicaties en workloads gedraaid, zodat de financiële instellingen hiermee kunnen werken.

Het platform biedt daarnaast controle en ondersteuning voor multi-architectures en proactieve en geautomatiseerde security. Daarvoor worden de hoogste niveaus van encryptie-certificeringen uit de industrie gebruikt.

Het geheel geeft financiële organisaties een kans om efficiënter de security, veerkracht en compliance van hun tech-leveranciers vast te stellen. Software-aanbieders die deelnemen aan het platform, krijgen dan ook een security-validatie. Levernaciers moeten demonstreren dat ze voldoen aan het beleid van het platform, willen ze via het platform producten aanbieden.

Hoe werkt het?

De cloud draait dus op de public cloud van IBM zelf, die Red Hat OpenShift gebruikt als zijn primaire Kubernetes-omgeving om gecontaineriseerde software in de enterprise te beheren. Verder bevat het 190 API-gedreven, cloud-native PaaS-diensten om nieuwe en verbeterde cloud-native apps te maken.

Voor het project werd gebruikgemaakt van de ervaring met de tech-industrie en financiële dienstverlening, die Big Blue vergaarde via zijn relaties met 47 van de Fortune 50-bedrijven en de tien grootste financiële organisaties wereldwijd.

Samenwerkingen

Ondanks al die ervaring kon IBM het project niet alleen aan. Het bedrijf werkte dan ook nauw samen met diverse partners bij het project. Om de control-eisen voor het platform te ontwikkelen, werd samengewerkt met Bank of America. Deze bank is ook de eerste partij die het platform gebruikt.

Ook werkte IBM samen met Promontory. Promontory is een consulting-afdeling van Big Blue, die ondersteuning biedt bij de compliance voor regels voor de financiële dienstverlening. Promontory hielp bij dit project dan ook om een omgeving op te zetten die aan alle regels voldoet.