Salesforce gaat Marketing Cloud naar Microsoft Azure migreren

Salesforce en Microsoft breiden hun samenwerking verder uit, om de Marketing Cloud te migreren naar Azure. Daarnaast worden nieuwe integraties gebouwd die de Sales Cloud en Service Cloud verbinden met Microsoft Teams.

Salesforce stelt in een verklaring dat het nieuwe groeikansen voor klanten mogelijk maakt door de Marketing Cloud naar Azure te brengen. Op die manier zouden de prestaties van het product beter geoptimaliseerd kunnen worden als de klanteisen groeien.

“Dit vermindert de onboarding-tijd van klanten, het laat klanten dankzij de wereldwijde voetafdruk van Azure sneller uitbreiden en het helpt bij het voldoen aan lokale data security-, -privacy- en -compliance-eisen”, aldus het bedrijf.

De Marketing Cloud is een belangrijk product voor Salesforce, bleek volgens Silicon Angle in augustus uit de cijfers van het bedrijf. De Marketing Cloud zorgde in het vorige kwartaal samen met de Commerce Cloud voor een omzet van 616 miljoen dollar.

Opvallende beslissing

De beslissing van Salesforce is opvallend. De Marketing Cloud van het bedrijf concurreert bijvoorbeeld direct met de Dynamics 365-suite van Microsoft. Daarnaast draait Salesforce veel van zijn andere diensten op Amazon Web Services (AWS) en het Google Cloud Platform (GCP).

Waarschijnlijk was het dan ook gemakkelijk geweest om de Marketing Cloud op AWS of GCP te plaatsen, omdat de IT-afdeling van Salesforce al bekend is met deze platformen. Daarentegen voorkomt het bedrijf nu wel dat het afhankelijk wordt van een enkele provider, door zijn producten over drie providers te verspreiden.

Bovendien hebben Salesforce en Microsoft dus al langer een samenwerking lopen. De twee bedrijven integreren bijvoorbeeld belangrijke producten, maar strijden tegelijkertijd tegen elkaar op het gebied van marketing.

Integratie met Teams

De uitbreiding van de samenwerking omvat ook nieuwe integraties. De bedoeling is dat Salesforce een nieuwe integratie gaat bouwen, waardoor Sales- en Service-gebruikers de mogelijkheid krijgen om binnenin Microsoft Teams naar data te zoeken en deze te bekijken en te delen.

De nieuwe integratie tussen de Sales en Service Clouds en Microsoft Teams wordt eind 2020 beschikbaar gemaakt.