Mulesoft maakt Anypoint Runtime Fabric beschikbaar op Google Cloud

Salesforce-dochterbedrijf Mulesoft geeft klanten vanaf nu meer keuze in waar software gedraaid wordt. Het bedrijf heeft namelijk aangekondigd dat het zijn Anypoint Runtime Fabric beschikbaar maakt op Google Cloud.

Bedrijven die API-workloads beheren, lopen tegen diverse uitdagingen aan. Niet alleen moeten ze ervoor zorgen dat de workloads betrouwbaar werken, maar ook moet voorkomen worden dat malafide actoren toegang tot de API’s krijgen.

MuleSoft helpt bedrijven deze uitdagingen het hoofd te bieden via het Anypoint Platform, waar Anypoint Runtime Fabric onderdeel van is. Dit platform biedt bedrijven tools om API-beheer te vereenvoudigen.

Anypoint Runtime Fabric naar GCP

“In dit digitale tijdperk moeten organisaties zich aanpassen aan nieuwe trends op het gebied van architectuur en deployment-modi, zoals microservices, IoT en de hybrid cloud”, aldus Mark Dao, chief product officer van Mulesoft, in een verklaring. “Met Anypoint Runtime Fabric kan IT gemakkelijk in iedere omgeving geïmplementeerd worden.”

Anypoint Runtime Fabric is een managementsysteem waarmee organisaties API-operaties op verschillende cloud-platformen kunnen draaien. Eerder kon dit al op Amazon Web Services (AWS) en Microsoft Azure, maar nu wordt dit dus ook mogelijk op Google Cloud, schrijft Silicon Angle.

Anypoint Runtime Fabric moet in 2020 beschikbaar worden op het Google Cloud Platform.

Connector voor BigQuery

Mulesoft heeft daarnaast een nieuwe connector voor Google’s BigQuery aangekondigd. BigQuery is een managed data warehouse op Google Cloud, waarmee bedrijven grote hoeveelheden informatie kunnen analyseren om nuttige inzichten naar boven te halen.

Met de nieuwe BigQuery connector in Anypoint Exchange moeten bedrijven datasets uit verschillende, gescheiden bronnen als Salesforce en Google Analytics kunnen combineren, om zo geïnformeerde beslissingen te maken. De connector laat gebruikers data uit door Mulesoft beheerde applicaties halen via API’s en naar Google Cloud streamen voor verwerking.

“Data is tegenwoordig de meest waardevolle resource die organisaties hebben”, aldus Kevin Ichhpurani, corporate vice president van Google Cloud, in een gezamenlijke verklaring van Mulesoft en Google. Volgens hem zorgen de oplossingen van Mulesoft er dan ook voor dat “klanten betere beslissingen kunnen maken met hun data”.