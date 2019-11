AWS voorziet opslagportfolio van reeks nieuwe functies

Amazon Web Services (AWS) kondigt een groot aantal updates aan voor zijn opslagportfolio.

AWS kondigde bijvoorbeeld een nieuwe functie aan voor Amazon Elastic Block Store: Fast Snapshot Restore. Dat meldt Silicon Angle.

Amazon Elastic Block Store is een cloud-gebaseerd block storage systeem voor persistent data, dat ook een Snapshot-functie bevat om de staat van een specifiek volume voor backup- en disaster recovery-doeleinden.

Fast Snapshot Restore is daar een uitbreiding op. De functie laat gebruikers via een enkele klik. volledig geïnitieerde Elastic Block Store-volumes aanmaken op basis van hun snapshots. Daardoor kunnen gebruikers volgens AWS Chief Evangelist Jeff Barr AWS-systemen bouwen die “nog sneller en responsiever” zijn.

Amazon FSx for Windows File Server

De tweede grote update is gericht op Amazon FSx for Windows File Server. Dit is een dienst waarmee Windows-gebaseerde applicaties die in de cloud draaien volledige compabiliteit krijgen met het Windows-bestandssysteem.

De dienst wordt op diverse manieren verbeterd, onder meer met nieuwe functies. Zo is er Self-Managed Directories, waarmee Amazon FSx-bestandssystemen gelinkt kunnen worden aan Microsoft Active Directories on premise of die self-managed in de cloud gehost worden. Fine-Grained File Restoration moet het eenvoudiger maken om eerdere versies van bestanden te bekijken en te herstellen.

Ook zijn er een aantal ‘enterprise-ready’ functies toegevoegd. Dit is bijvoorbeeld Native Multi AZ File Systems, een functie die meerdere AWS Availability Zones omvat voor Continuously Available file shares die geoptimaliseerd zijn voor gebruik in Microsoft SQL Server. Daarmee kunnen gebruikers actieve SQL Server-data opslaan op een volledig beheerd Windows-bestandssysteem in AWS.

Update voor Gateway Storage

Ook AWS Gateway Storage, waarmee opslagbeheer vereenvoudigd moet worden, heeft een update gekregen. Met die update wordt de beschikbaarheid verhoogd aan de hand van een aantal geautomatiseerde ‘health checks’.

Die health checks worden geïntroduceerd als Gateway Storage in VMware vSphere High Availability-omgevingen draait. Gebruikers kunnen dankzij deze update binnen 60 seconden of minder herstellen van dienstverstoringen, stelt AWS.

AWS DataSync

Tot slot krijgt AWS DataSync een aantal updates. Deze dienst automatiseert het proces om data te verplaatsen tussen on premise-opslag en Amazon S3 of Amazon Elastic File System.

DataSync krijgt onder meer een functie om taken in te plannen, waarmee gebruikers periodiek taken uit kunnen voeren die wijzigingen detecteren. De functie kopieert de wijzigingen van het bronsysteem naar de nieuwe bestemming. De taken kunnen per uur, per dag, wekelijks of op een andere periodieke basis uitgevoerd worden.

Daarnaast wordt de gehele dienst goedkoper. Waar DataSync eerst 4 dollarcent per verhuisde GB aan data kostte, is dat nu 1,25 dollarcent per GB. Ook wordt de dienst in nieuwe regio’s beschikbaar gemaakt, waaronder Europa (Stockholm), Asia Pacific (Mumbai) en Zuid-Amerika (Sao Paulo).