AWS introduceert S3 Access Points voor beter beheer gedeelde data

Amazon Web Services heeft op re:Invent een nieuwe dienst geïntroduceerd, genaamd Amazon S3 Access Points. De dienst is bedoeld om klanten te helpen gedeelde datasets beter te beheren.

De dienst stelt gebruikers in staat om de toegangsregels voor elke toepassing aan te passen. Dit met het idee om het beheer en de toegang van data op grote schaal te vereenvoudigen voor apps die gebruikmaken van gedeelde datasets, op de Amazon S3 storage service.

“S3 Access Points zijn unieke hostnamen met een specifiek toegangsbeleid die beschrijven hoe gegevens toegankelijk zijn met behulp van het endpoint,” zei Brandon West, developer evangelism leader voor AWS Amerika in een blogpost die beschrijft hoe je de dienst aan de praat krijgt. “Voordat we S3 Access Points hadden betekende gedeelde toegang tot data het beheren van een enkel beleidsdocument op een bucket. Dit beleid kan honderden applicaties vertegenwoordigen met veel verschillende rechten, waardoor audits en updates een mogelijk knelpunt kunnen vormen voor veel systemen.”

De S3 Access Points-oplossing omzeilt dat door gebruikers in staat te stellen access point toe te voegen als ze applicaties of teams toevoegen. Daardoor wordt het gemakkelijker om beleidslijnen specifiek te houden en gemakkelijker te beheren. Buckets kunnen meerdere access points hebben, met een eigen beleid voor AWS Identity and Access Management. S3 Access Points kunnen verder ook worden beperkt tot een Virtual Private Cloud, om S3 data te beschermen in een privé-netwerk.

“Met S3 Access Points kun je hostnamen en machtigingen aanpassen voor elke gebruiker of toepassing die toegang tot een gedeelde dataset nodig heeft,” stelt West.

Meer updates

Naast S3 access points werden er ook verbeteringen in Redshift aangekondigd, die ervoor moeten zorgen dat er een betere query-performance geleverd wordt. Ook zorgen zogenaamde RA3-instances voor de mogelijkheid om resources apart van elkaar te optimaliseren voor bepaalde taken.

Verder werd er een “UltraWarm” storage voor ElasticSearch aangekondigd, waarmee 900 terabyte aan relatief weinig gebruikte data kan worden opgeslagen. Ook een nieuwe managed preview van Apache Cassandra is aangekondigd, een cloud-database die compatibel is met de open source-versie van Cassandra.