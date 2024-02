Update 22/02/2024 – Google introduceert de nieuwe Gemini Business- en Gemini Enterprise-abonnementen. De add-on voor Workspace integreert de chatbot rechtstreeks in de Google-applicaties.

Door Gemini direct te koppelen aan Gmail, Docs, Slides, Sheets en Meet, zouden werknemers eenvoudiger inzichten en informatie kunnen verkrijgen. “Als je bijvoorbeeld een freelance marketing consultant bent, kun je Gemini vragen om hulp bij het begrijpen van zakelijke trends, concurrentieanalyse en voorspellingen om een go-to-market plan voor je klant te creëren”, aldus Google. Zowel Gemini Business als Gemini Enterprise maken gebruik van het geavanceerde Google-model 1.0 Ultra.

Enterprise biedt extra functies, waaronder onbeperkt gebruik van de chatbot. Dit abonnement biedt ook de mogelijkheid om live ondertiteling tijdens vergaderingen te vertalen en notities te maken van elke vergadering.

Om Gemini Business en Gemini Enterprise te gebruiken, is een Workspace-abonnement vereist. Gemini Business kost 20 dollar per gebruiker per maand bovenop de reguliere Workspace-kosten. Voor Gemini Enterprise rekent Google 30 dollar per gebruiker per maand. Met de prijs voor Gemini Business zit Google in ieder geval onder Microsoft, dat 30 dollar per gebruiker per maand factureert voor een vergelijkbaar product, Microsoft 365 Copilot.

Origineel – De chatbot van Google zou twee nieuwe versies krijgen, die beter aansluiten bij de behoeften van bedrijven met een Workspace-abonnement. Het is nog onduidelijk hoe Gemini Business en Gemini Enterprise van elkaar verschillen.

Dat blijkt uit een changelog. Met Gemini Business en Gemini Enterprise krijgen gebruikers toegang tot het grootste AI-model van Google, Gemini 1.0 Ultra. Deze versie is ontworpen voor zeer complexe taken. Daarnaast ontvangen Workspace-gebruikers ‘enterprise-grade data protections’. De conversaties met Gemini worden bewust niet gebruikt om het Gemini-model te trainen, zodat werknemers de chatbot met vertrouwen kunnen gebruiken met behoud van privacy.

In de changelog is een link opgenomen onder de tekst ‘upgrade today’. Deze link verwijst naar een Workspace-pagina over Duet AI, dat ook bedoeld is voor Workspace. Dit zou kunnen wijzen op het functioneren van Gemini Business en Gemini Enterprise: hulp bij schrijven en organiseren in Gmail, Docs, Sheets, Slides, Drive, Chat en Meet, vergelijkbaar met wat Duet AI biedt.

Het lijkt erop dat Google extra geld zal vragen voor de aankomende versies van de chatbot. In de changelog spreekt het bedrijf namelijk over “new Gemini Business and Gemini Enterprise plans”. Ook de “upgrade now” tekst is een aanwijzing voor een extra abonnement. Voor Duet AI betalen bedrijven in Amerika 30 dollar per maand/account, mogelijk trekt Google die prijs door.

Python

De changelog maakt ook duidelijk wat de eerste exclusieve feature wordt voor Gemini Advanced: de mogelijkheid om Python-code snippets direct in de gebruikersinterface van Gemini te draaien. Dit is handig voor het experimenteren en bewerken van code. Ook kan het helpen bij het verifiëren of code werkt zoals de ontwikkelaar bedoelt.

