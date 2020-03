Oracle meldt grote omzetgroei, vooral cloudabonnementen oorzaak

Oracle maakte bekend dat het de beste kwartaalcijfers in bijna twee jaar heeft gedraaid. De aankondiging had een stijging van 3 procent in de waarde van aandelen tot gevolg.

De inkomsten stegen met bijna 2 procent, tot ongeveer 9,79 miljard dollar, ten opzichte van een jaar geleden. De winst zakte iets, naar 2.57 miljard dollar, oftewel 79 cent per aandeel. Wel stegen de verdiensten voor investeerders naar zo’n 97 cent per aandeel. Investeerders juichten de cijfers in ieder geval toe.

De groei van Oracle is recentelijk wat vertraagd; eerder werd bekend dat waarschijnlijk 1.300 werknemers in Europa ontslagen moeten worden. De nieuwe cijfers laten zien dat de nieuwe koers dus niet voor niets is ingeslagen. De opbrengsten uit de cloud vormden volgens SiliconAngle 72 procent van de totale omzet in het laatste kwartaal, tegenover 70 procent een jaar eerder. Chairman en CTO Larry Ellison stelde dat de omzet grotendeels uit abonnementen komt. Die abonnementen bedroegen 71 procent van de totale omzet in het kwartaal.

Fusion en NetSuite zouden het grootste deel van de groei voor hun rekening nemen. CEO Safra Catz meldt: “We verwachten dat het ERP-segment van de cloud twee tot drie keer zo groot zal zijn als de on-premise markt”. Oracle zegt nu meer dan 7.000 Fusion ERP-klanten en 21.000 NetSuite-klanten te hebben.

Nog geen merkbaar effect coronavirus

Catz zei dat er tot nu toe geen waarneembare invloed is geweest op de omzet, maar dat Oracle door zijn bedrijfsmodel enigszins geïsoleerd is. “Het is nog niet duidelijk wat het effect van het virus zal zijn op onze klanten en leveranciers en, als gevolg daarvan, op onze business in Q4,” zei ze. “We doen grotendeels zaken zoals gewoonlijk.” Uit onderzoek van IDC bleek dat het coronavirus uiteindelijk waarschijnlijk een daling in de IT-uitgaven voor de enterprise zal gaan veroorzaken.