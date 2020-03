‘Uitgaven aan IT flink lager door coronavirus’

De uitbraak van het coronavirus is ondertussen officieel een pandemie, en bedrijven merken uiteraard de gevolgen. Ook in de IT zullen de gevolgen daarom te merken zijn, volgens onderzoeksbureau IDC.

Het bureau IDC verwachtte aanvankelijk een groei van 4 procent in de uitgaven aan IT in 2020, maar door de gevolgen van het coronavirus verwacht het bureau dat die voorspelling naar beneden bijgesteld moet worden. Het precieze percentage is onzeker, maar IDC verwacht een daling die uiteindelijk uitkomt op slechts een groei van 1 procent.

Het worst-case-scenario van IDC is dat de totale uitgaven aan IT van 2,5 biljoen (2.500.000.000.000) dollar zullen dalen tot 2,3 biljoen dollar.

Positieve gevolgen

Aan de andere kant zou er een positief gevolg van de uitbraak kunnen optreden: een plotselinge opleving van uitgaven aan oplossingen die nodig zijn voor werken op afstand. Aangezien er in het grootste deel van de getroffen landen aangeraden wordt thuis te blijven bereiden bedrijven zich uiteraard daarop voor. In het geval dat daar nieuwe oplossingen voor nodig zijn zou de daling minder groot kunnen zijn. In dat geval gaan bedrijven bijvoorbeeld sneller cloudoplossingen gebruiken, omdat ze niet op zulke grote aantallen thuiswerkers hebben gerekend. Wel denkt IDC dat een opleving vanuit die oorzaak niet groot genoeg zou zijn om de algehele daling te voorkomen.

IDC stelt dat de geprojecteerde daling is te wijten aan noodplannen die zijn opgesteld door bedrijven met leverings- en serviceproblemen in verband met het virus. Wanneer deze plannen in werking treden, wordt de IT meestal het hardst geraakt. Bedrijven bezuinigen dan namelijk vaak op technologische projecten en hardware. Ze steken hun geld in zo’n geval liever in het laten draaien van hun bedrijf dan in nieuwe IT-oplossingen.