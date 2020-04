Veeam geeft VCSP-partnerprogramma een update

Dataprotectiespecialist Veeam heeft ter gelegenheid van het tienjarig jubileum zijn Cloud & Service Provider (VCSP)-partnerprogramma een update gegeven Onder meer zijn nieuwe tools voor de partners beschikbaar gemaakt en is aan het prijsplan gesleuteld.

Een belangrijke reden voor de dataprotectiespecialist om dit partnerprogramma voor serviceproviders en cloudaanbieders een update te geven, is dat het bedrijf wil groeien op de grootzakelijke markt. Op dit moment gebruiken wereldwijd al ongeveer 360.000 klanten de dataprotectieproducten van de specialist, vooral middelgrote bedrijven. De dataprotectiespecialist wil zich nu ook nadrukkelijker op het grootzakelijke segment richten en daarvoor zijn partners natuurlijk ideaal, vindt de nieuwe durfkapitalist-eigenaar Insight Partners.

Veeam geeft zijn Cloud & Service Provider (VCSP)-programma nu een aantal updates. Deze updates moeten het voor zijn huidige 25.000+ partners makkelijker maken om ook grote bedrijven over de streep te kunnen trekken.

Update van prijsplan

Concreet is de belangrijkste update die van het prijsplan. De kosten van het standaard dataprotectieplatform Veeam Backup & Replication Enterprise Plus edition gaat met 15 procent omlaag. Dit moet partners de mogelijkheid geven om grote bedrijven concurrerende Backup as a Service (BaaS)- en Disaster Recovery as a Service (DRaaS)-oplossingen te bieden. Voor de partners moet dit ook meer winst gaan opleveren.

Daarnaast krijgen partners hoge kortingen op software als zij een ‘langdurig gebruik’ van klanten kunnen aantonen. Verder krijgen partners de mogelijkheid om alle Veeam-diensten via pay-as-you-grow af te nemen, zodat geen hoge CapEx nodig is.

Ook krijgen partners in Japan en de EMEA-regio nu toegang tot een platform waarmee zij op schaal Veeam BaaS- en DRaaS-oplossingen kunnen bouwen en uitrollen. Dit platform was tot nu toe alleen voor de partners in de Verenigde Staten beschikbaar.

Veeam Service Provider Console versie 4

Naast specifieke partnergerelateerde updates, komt Veeam voor zijn VCSP-partners ook met een belangrijke software-update die partners meer functionaliteit moet beiden. De nieuwe Veeam Service Provider Console versie 4, eerder de Veeam Availability Console, beschikt nu over functionaliteit als remote monitoring en beheer.

Deze functionaliteit is direct geïntegreerd met ConnectWise Automate. Klantengegevens worden nu op eenvoudig en proactief ondergebracht in een centrale user interface. Dit zorgt voor een minder gebruik van verschillende bronnen van klanteninformatie en maakt dus snellere antwoorden op vragen van klanten mogelijk.

Verdere functionaliteit

De nu gelanceerde console biedt partners daarnaast ook functionaliteit las een verbeterd gebruiksrapportage-tool en volledige ondersteuning voor Veeam Backup & Replication versie 10. Voor deze laatste toepassing krijgen partners nu onder andere verbeterde functionaliteit voor NAS backup en Veeam Agent for Microsoft Windows versie 4.