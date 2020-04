‘SAP zet telecomonderdeel te koop’

ERP- en CRM-specialist SAP is van plan om een op de telecommarkt gericht onderdeel te gaan verkopen. Dit bericht het zakelijke nieuwsbureau Bloomberg. Inmiddels zouden al gesprekken worden gevoerd met mogelijke kopers.

Volgens Bloomberg is SAP van plan om een onderdeel te verkopen dat speciale telecomsoftware ontwikkelt. Deze software moet gebruikers in staat stellen om met elkaar te bellen en berichten te versturen via verschillende carriers. Ook moet dit softwareplatform betalingen mogelijk maken.

De technologie van dit platform is afkomstig het in 2006 de door de ERP- en CRM-specialist overgenomen bedrijf Sybase. Dit bedrijf zou de technologie weer hebben verkregen door een overname van het bedrijf Mobile 365. Het telecombedrijfsonderdeel van SAP zou ongeveer jaarlijks 50 miljoen aan inkomsten voor belasting binnen halen en een totale omzet van 250 miljoen dollar hebben.

Gesprekken bezig

Inmiddels zou SAP via een intermediair al gesprekken voeren met potentiele kopers. Wie deze kopers zijn, is niet bekend. De prijs voor het SAP-onderdeel zou een paar honderd miljoen dollar kunnen bedragen, aldus experts.

Wel, zo geeft Bloomberg aan, is een definitieve verkoop van dit bedrijfsonderdeel door SAP niet een ‘must’. De ERP- en CRM-specialist kan altijd nog besluiten om dit bedrijfsonderdeel toch aan te houden.

Anderzijds zou, zo gaat Bloomberg verder, een verkoop van legacy-onderdelen SAP goed uitkomen. Zeker omdat het bedrijf zich nu meer focust op cloudgebaseerde oplossingen en producten. Dit om de concurrentie te kunnen blijven volhouden met partijen als SalesForce.