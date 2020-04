Cisco en Google slaan handen ineen voor multicloud networking fabric

Cisco en Google komen met een oplossing waarmee bedrijven op een centrale plek hun on-premise- en multicloud-omgevingen kunnen beheren. Cisco SD-WAN Cloud Hub with Google Cloud moet ervoor zorgen dat er eenduidigheid bestaat voor zowel on- als off-premise onderdelen van de netwerkinfrastructuur van bedrijven.

Met de samenwerking breidt Cisco zijn oplossingen om on-premise netwerkomgevingen te verbreden naar public cloudomgevingen verder uit. Eerder is de netwerkleverancier al een dergelijke samenwerking aangegaan met AWS.

Betere werking cloudgebaseerde workloads

De oplossing Cisco SD-WAN Cloud Hub with Google Cloud moet ervoor gaan zorgen dat dat hybrid cloud workloads beter functioneren. Dit betekent onder meer dat de vereisten waaraan applicaties in de on-premise infrastructuur van een bedrijf moeten voldoen, exact hetzelfde zijn in de hybrid of public cloudonderdelen van deze infrastructuur en dan natuurlijk speciaal voor de public cloudomgeving Google Cloud.

Bron: Cisco

De oplossing helpt beheerders om de Cisco-software waarmee zij hun on-premise wide-area netwerken beheren ook te gebruiken voor het beheer van hun omgevingen in Google Cloud. Wanneer zij bijvoorbeeld instellingen en beveiligingsregels opstellen voor hun on-premise netwerkomgeving, worden deze automatisch ook ingesteld voor de Google Cloud-omgeving van het bedrijfsnetwerk.

De synchronisatie wordt uitgevoerd met behulp van Google’s Cloud Service Directory. Dit is een soort bulletinboard waarmee applicaties automatisch hun technische instellingen aanpassen die voor andere diensten en tools bekend zijn.

Voordelen Cisco SD-WAN Cloud Hub with Google

Cisco SD-WAN Cloud Hub with Google Cloud helpt beheerders tijd – en dus kosten- te besparen voor het opnieuw in de public cloudomgeving updaten van alle instellingen. Op deze manier kunnen klanten hun applicatie-stacks verder optimaliseren door onderdelen naar de beste locaties te verplaatsen.

Zo kan bijvoorbeeld een front-end van een applicatie uit kostenbesparing op de ene public cloudomgeving draaien, terwijl de AI/ML-bibliotheken op een andere draaien en, bijvoorbeeld de financiële componenten uit veiligheidsoverwegingen on-premise.