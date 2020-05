Cloud Foundry wil PaaS-dienst toegankelijker maken

Cloud Foundry (CF) wil het gebruik van zijn gelijknamige open source Platform-as-a-Service (PaaS)-dienst aantrekkelijker maken voor applicatieontwikkelaars binnen kleine bedrijven. Focus op het container orkestratie-platform Kubernetes en een nieuwe Tutorial Hub zijn hierbij belangrijke steunpilaren.

Cloud Foundry is een open source PaaS-dienst waarmee bedrijven snel en eenvoudig opeenvolgende applicaties kunnen ontwikkelen, uitrollen naar (multi)cloudomgevingen en deze tegelijkertijd beheren. De architectuur van CF is op containers gebaseerd en maakt het daardoor mogelijk om eenvoudig en snel de applicaties naar de diverse cloudomgevingen uit te rollen.

Meer recent is aan de architectuur de ondersteuning van Kubernetes toegevoegd, hoewel CF al langer dan het bestaan van dit container orkestratieplatform met containers werkt. De ondersteuning van Kubernetes was voor CF echter belangrijk omdat dit tegenwoordig het dominante platform voor containers is. Met de architectuur van CF vormt dit volgens de Cloud Foundry Foundation – de organisatie achter CF- een ‘win-win’-situatie.

Meer aandacht voor kleine bedrijven

Volgens Executive Director Chip Childers -die onlangs de als CTO naar Puppet overgestapte Abby Kearns opvolgde- is de combinatie tussen CF en Kubernetes nu stabiel, zodat meer naar de gebruikservaring voor applicatieontwikkelaars wordt gekeken. Onder meer moet worden gekeken hoe ontwikkelaars nog makkelijker CF kunnen gebruiken en bijvoorbeeld hiervoor niet zoveel meer distributies van derden, zoals die van SUSE of de dochteronderneming van VMware Pivotal, hoeven te gebruiken. Hierdoor zouden vooral kleinere bedrijven en startups worden afgeschrikt, stelt TechCrunch.

CF wil zich daarom meer gaan focussen op het eenvoudiger gebruiken van de PaaS-dienst door kleinere bedrijven. Projecten als KubeCF en CF for K8s moeten hieraan flink bijdragen. Deze oplossingen bieden nu een complete CF-distributie voor Kubernetes, zodat de PaaS-dienst makkelijker kan worden gebruikt bovenop iedere moderne infrastructuur. Of dit nu on-premise-, in een hybrid- of in een multicloudomgeving is.

Nieuwe Tutorials Hub

Om potentiele eindgebruikers binnen te hengelen, heeft CF recent een platform met tutorials gelanceerd. Deze tutorials-met veel bijdragen uit de CF-community- leggen niet alleen uit wat CF precies is en kan, maar leren ontwikkelaars ook hoe zij met de PaaS-dienst moeten starten. Bijvoorbeeld hoe eenvoudig het is om het platform te gebruiken om applicaties naar Kubernets uit te rollen.