Microsoft koopt Metaswitch Networks voor uitbouwen Azure 5G-strategie

Microsoft heeft Metaswitch Networks, een leverancier van netwerkbeheersoftware voor telecomnetwerken, overgenomen. Met de overname wil de techgigant, na de overname van Affirmed Networks eerder dit jaar, zijn positie als cloudspecialist voor telecomoperators nog meer verstevigen.

Microsoft is de laatste tijd zich druk aan het profileren als een partner voor telecomoperators. Vooral als het gaat om netwerktechnologie, zoals die voor 5G, naar een cloudgebaseerde omgeving te verplaatsen. In het geval van de techgigant zijn public cloud-omgeving Azure dus.

Eerder dit jaar nam de techgigant hiervoor telecomnetwerkspecialist Affirmed Networks over en nu is het de beurt aan de Britse leverancier van netwerksoftware-oplossingen Metaswitch Networks. Vooral omdat diens portfolio aan oplossingen zeer in lijn is met de 5G-strategie van Microsoft. Ook moet de overgenomen technologie bijdragen aan eigen ontwikkelde telecomtechnologie voor Azure, zoals het eveneens recent gelanceerde Azure Edge Zones.

5G Core-technologie

Het Britse bedrijf levert onder meer een softwareplatform, 5G Core, dat de netwerkcore of backbone van de laatste generatie draadloze netwerken moet ondersteunen. Op basis van onder meer containers en het container-orketstratieplatform Kubernetes kan deze technologie op Azure worden uitgerold.

Andere telecomsoftwareoplossingen die Metaswitch Networks levert, zijn onder meer tools waarmee telecomoperators hun on-premise infrastructuur kunnen beheren, zoals oplossingen voor het ontdekken en oplossen van netwerkproblemen en een robocall-blocker. Metaswitch Networks levert deze oplossingen aan meer dan duizend telecomoperators wereldwijd.