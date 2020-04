Microsoft lanceert Azure Edge Zones voor telecomoperators

Microsoft heeft Azure Edge Zones gelanceerd. Hiermee kunnen Azure-klanten, in dit geval vooral telecomoperators, makkelijker hun applicaties naar hun diverse edge-omgevingen brengen.

Concreet gaat het de techgigant hierbij om zijn telecomklanten in staat te stellen om realtime low-latency 5G-applicaties te leveren aan de rand van de betreffende telecomnetwerken. Dit moet mobiele operators in staat stellen om clouddiensten en -toepassingen en de mobiele netwerktechnologie 5G op een makkelijke manier met elkaar te integreren. Vooral als het gaat om toepassingen als AI, rekenkracht in combinatie met een zeer lage latency en een hoge bandbreedte.

Verschillende uitvoeringen

Microsoft Azure Edge Zones kent verschillende uitvoeringen, maar in het algemeen richten de diensten zich nu in eerste instantie vooral op diensten als het Internet of Things (IoT) en het leveren van AI-workloads.

De dienst Azure Edge Zones for Carriers richt zich daarnaast op zaken als online gaming, vergaderingen en evenementen op afstand en het leveren van een ‘slimme’ infrastructuur. Azure Private Edge Zones richt zich meer op bedrijven met eigen private 5G/LTE-telecomnetwerken. De dienst combineert bijvoorbeeld private netwerken met dienst Azure Stack Edge.

Direct in datacenters van telecomoperators

Een andere dienst binnen Azure Edge Zones verbindt deze ‘zones’ direct met de 5 core-netwerken in de datacenters van mobiele operators. Eerste implementaties van deze dienst zijn terug te vinden bij grote operators als AT&T, Rogers, SK Telecom, Telstra en Vodafone.

Ook gaat de techgigant in een tiental steden in de Verenigde Staten in de loop van dit jaar -naar eigen zeggen van Microsoft- Azure Edge Zones stand alone uitrollen. Wat precies de voordelen zijn van deze onafhankelijke implementaties, is niet bekend gemaakt.

Stuk van de telecomtaart

De lancering van Azure Edge Zones past in het grotere plan van Microsoft om een groter stuk van de (5G) telecomtaart in handen te krijgen. Vorige week nam de techgigant hiervoor al Affirmed Networks over. Ook concurrenten als Google Cloud, AWS en andere partijen manifesteren zich steeds meer op dit marktsegment.