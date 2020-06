‘MSP’s hebben ondanks coronacrisis goede toekomstverwachtingen’

Managed Service Providers (MSP’s) zien ondanks de huidige coronacrisis de toekomst met vertrouwen tegemoet, stelt Datto op basis van onderzoek. Vooral verwachten de MSP’s straks veel van de mogelijkheden van 5G.

Uit het onderzoek van de cloudspecialist onder ongeveer 1.800 wereldwijde MSP’s -de belangrijkste afzetmarkt voor Datto- blijkt dat deze aanbieders de toekomst nog steeds zonnig tegemoetzien. Dit ondanks dat de huidige coronacrisis voor hen natuurlijk ook de nodige onzekerheden met zich meebrengt. Voor de coronacrisis verwachtten zij dit jaar minimaal een omzetgroei van 17 procent te realiseren, inmiddels is gedaald tot 7 procent. Volgens Datto betekent dit dat de groei in de MSP-markt in 2020 min of meer gelijk blijft.

Gezonde toekomst verwacht

Toch ziet de ontwikkeling er op de langere termijn er beter uit volgens de onderzoekers. Van de ondervraagde MSP’s gaf 40 procent aan dat zij dit jaar een gemiddelde omzet van rond de 2,5 miljoen dollar (2,2 miljoen euro) verwachten. Dit geeft volgens Datto aan dat de markt gezond is en dat er nog steeds mogelijkheden zijn.

Belangrijke groei komt onder meer voort uit het aanbieden van beheerde diensten. Daarnaast stellen MSP’s ook steeds vaker specifieke doelen voor winst- en omzetgroei, zo geven de onderzoekers aan. Vooral de diensten aan bedrijven uit het MKB zijn nog heel belangrijk. Datto ziet MSP’s dan ook nog steeds als de ‘hoeksteen’ voor IT-diensten aan dit marktsegment.

Daarnaast zien MSP’s ook goede vooruitzichten door een veranderend IT-landschap. Zo zien zij de vraag naar clouddiensten toenemen, nu steeds meer bedrijven afscheid nemen van on-premise-omgevingen en hun belangrijke applicaties naar de cloud migreren. Ook het toegenomen thuiswerken beidt volgens Datto kansen om bepaalde processen te versnellen.

Zorgen van MSP’s

Ondanks het goede vooruitzicht, zien MSP’s volgens het onderzoek natuurlijk ook nog een aantal beren op de weg. De economische onzekere toekomst is een reden, maar de respondenten geven ook de cybersecurity van klanten, work/life balance, personeelstekort, sales en marketing aan als mogelijke problemen waarmee zij te maken krijgen.

Datto geeft wel aan dat de zorgen rondom cybersecurity, met 34 procent de meest genoemde kopzorg, weer kansen biedt voor MSP’s die juist hierin zijn gespecialiseerd.

Nieuwe technologische kansen

De leverancier van cloudgebaseerde software- en technologie-oplossingen en -toepassingen keek ook nog naar de verwachtingen van MSP’s rondom nieuwe technologische ontwikkelingen. De meest hoge verwachtingen zijn die rondom de komst van 5G. Volgens het onderzoek verwachten MSP’s hiermee hun klanten straks snellere draadloze netwerken en verbindingen te leveren.

Daarnaast zien zij veel mogelijkheden om klanten te helpen met het ontwikkelen van diensten voor deze technologie, het testen van oplossingen en toepassingen en de uiteindelijke uitrol. Dit alles moet ook weer veel nieuwe innovatiemogelijkheden gaan opleveren, zo besluit het onderzoek.

